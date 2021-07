Piata liga bude atraktívna. Kluby prezradili novinky i ambície

Nováčik zo Zubrohlavy získal druhého najlepšieho strelca štvrtej ligy.

27. júl 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

ORAVSKÝCH KLUBOV SME SA PÝTALI 1. Prestávka bola krátka, ako ste ju využili v klube? 2. Aké hráčske zmeny ste stihli uskutočniť? 3. Mužstvo sa skôr oslabilo, alebo posilnilo? 4. Piata liga bude pre diváka veľmi atraktívna. Veď tam pôsobí až 8 oravských klubov. Je to tiež pre vás povzbudivé? Článok pokračuje pod video reklamou 5. S akými ambíciami vstúpite do nového ročníka 2021/2022?

TJ Slovan Vavrečka – Marián Kasan mladší

1. Počas letnej prestávky sme si týždeň oddýchli a pustili sa do tréningu. V letnej príprave odohralo mužstvo tri prípravné zápasy, a to so Zákamenným 3:3, Hruštínom 6:1 a Trstenou 1:1.

2. Bohužiaľ, museli sme sa rozlúčiť s Jaroslavom Ilievom, ktorý ukončil futbalové pôsobenie pre pretrvávajúce problémy s kolenom. Káder na túto sezónu však ostáva takmer nezmenený. Stále pracujeme na príchodoch Samuela Kormaňáka z Námestova a Mareka Dirgu z Hruštína. Ich hosťovania sa však majú dotiahnuť až v najbližších dňoch.