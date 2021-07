V Dolnom Kubíne stáli ľudia v rade niekoľko dní. Chceli most na bankovke

Kolonádový most zdobí päťtisíc bankoviek, ale do predaja sa dostala zhruba polovica. Ide o jubilejný suvenír.

23. júl 2021 o 12:05 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Začal predaj eurobankovky s vyobrazením dolnokubínskeho kolonádového mosta

„Mám takmer všetky, no na budúci rok ich už zbierať nebudem,“ povedal Peter z Prievidze, ktorý patril medzi prvých 250 záujemcov o jubilejnú suvenírovú eurobankovku s nulovou hodnotou, na ktorej je zobrazený dolnokubínsky kolonádový most.

Súvisiaci článok Na bankovku Hviezdoslava čaká v Kubíne množstvo ľudí, v meste stanujú Čítajte

„Človek sa na tom stane závislý. Stále to sleduje, jazdí po celej republike," hovorí zberateľ. "Je to únavné, náročné na čas. Dnes som vstával o pol štvrtej ráno. Na Slovensku vydajú každý rok približne 40 druhov. Stratíte veľa času, aby ste ich získali. Minulý týždeň vydali štyri bankovky, štyri dni po sebe. A to v rôznych častiach Slovenska.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj na tú druhú dolnokubínsku, prvou bol Pavol Országh Hviezdoslav, od dnešného skorého rána čakali zberatelia z celého Slovenska. Poradovník sa začal robiť už dva dni pred predajom.