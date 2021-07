Dolný Kubín prezradil meno nového trénera

Skúsený odborník naposledy pôsobil vo francúzskom hokeji.

22. júl 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Hokejisti Dolného Kubína spoznali meno nového trénera. V nadchádzajúcej sezóne povedie A-mužstvo Ľubomír Pichoňský. „Je to skúsený odborník, ktorý dlhé roky trénoval mládež v Poprade,“ hovorí manažér MHK Marek Huba. „Úspechy mal s juniorkou. Prichádza k nám zo zahraničia. Naposledy trénoval seniorov vo Francúzsku.“

Nový tréner bude mať v Dolnom Kubíne na starosti aj dorast. „Ako všade, aj u nás je priorita mládež, čiže bude zakomponovaný aj tam. Chceme ešte užšie prepojiť mládež a áčko a aby tí, ktorí si šancu zaslúžia, videli, že ten hokej je tam už o niečom inom.“

Od Ľubomíra Pichoňského sú na lavičke druholigového oravského klubu veľké očakávania. „Určite sa chceme prezentovať takým štýlom hry, aby sme mali plný štadión a aby do toho zakomponoval moderné prvky, ktoré videl v zahraničí,“ hovorí Marek Huba. „Možno to bude túto sezónu ťažšie, nakoľko sa na našom zimnom štadióne bude konať väčšia rekonštrukcia a do novembra budeme domáce zápasy hrávať na klziskách súperov. Veríme, že potom ľudia budú hladní po hokeji a od decembra bude každý víkend v našom meste hokejový.“

Generálku by mal nový tréner absolvovať v Slovenskom pohári. Dolný Kubín vyzve prvoligovú Považskú Bystricu. Termín duelu však stále nie je istý. Mal by sa odohrať medzi 22. a 25. augustom. „Náš klub a Považská Bystrica sa musia na nejakom termíne dohodnúť. Keď nie, rozhodne Slovenský zväz ľadového hokeja. Ale riešime to, aby sa hralo v nedeľu 22. augusta a pravdepodobne v Ružomberku.“