Boli sme na trhoch v Jablonke. Nič moc

Tradičnú atmosféru zatiaľ nečakajte. Ľudí aj stánkov je oveľa menej.

25. júl 2021 o 8:30 Dorota Mikulášová

JABLONKA. Je tomu presne rok, čo náš kúpychtivý výbor vyrazil na poľské trhy. Bolo tesne po prvej vlne pandémie, uličky aj stánky zívali prázdnotou a v nich smutne trónili trhovníci. Čakali na Slovákov. Tí sa však za tradičnými nákupmi veľmi nehrnuli. S cieľom zistiť, či a ako sa situácia za rok zmenila, sme sa na expedíciu do Poľska vydali znova.

Pripútajte sa, vyrážame

Kým pri minuloročnej návšteve stačilo iba prejsť hranicami, tentokrát si náš výlet vyžaduje pár úkonov navyše. Celá posádka je už plne očkovaná, potvrdenie tak máme stiahnuté buď v telefóne, alebo tí menej zručnejší disponujú tlačenou verziou. Potom už stačí iba registrácia do formulára eHranica pri návrate späť na Slovensko. V duchu hesla istota je guľomet však všetky náležitosti vybavujeme radšej pár dní v predstihu.

Krátko po pol ôsmej ráno už vyrážame z Námestova, smer hraničný priechod Bobrov. Schválne dostatočne skoro, aby sme sa vyhli úpekom, ktoré na dnes znova hlásia.

Až na bežný mestský frmol je premávka úplne pokojná a nič nenaznačuje, že by sa Slováci húfne hrnuli za lacnejšími nákupmi. Čím viac sa blížime k hraniciam, tým je áut na cestách dokonca ešte menej.

Atmosféra v aute je veselá, veď pre polovicu z nás je to prvý výlet po skoro dvoch rokoch. „Báli sme sa, tak sme radšej sedeli doma,“ hovorí nám spolucestujúca. Teraz sa vraj boja tiež, ale potrebujú šaty na svadbu. Aj sako. A tiež topánky. Aj uhorky a ak by to bolo lacnejšie, vezmú aj ovocie na zaváranie. Zoznam ešte takto pokračuje hodných pár minút, na čo iba súhlasne pokývame hlavou. Tento výlet je skutočne prepotrebný.

Všade je pusto

Po skúsenostiach z minulých mesiacov žiadnu kontrolu na hraniciach neočakávame a tak aj naozaj je. Všade je navyše prázdno a za desať minút okolo nás neprejde ani jedno auto.

„Teraz tu je síce pusto, ale počkajte chvíľu, áut bude na mraky,“ pristaví sa pri nás zamestnanec z blízkeho zariadenia. Sú predsa trhy v Jablonke. „No super, takže bude plno,“ pomyslíme si a znechutené predstavou nad blížiacou sa tlačenicou v mase ľudí radšej rýchlo vyštartujeme.