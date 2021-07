Blesk zasiahol turistov na Veľkom Rozsutci

Na Rozsutci už zahynulo po údere bleskom viacero ľudí. Vždy sa to stalo v júli.

19. júl 2021 o 10:20 Martin Pavelek

ORAVA. V nedeľu krátko pred poludním požiadala o pomoc pre svojho manžela slovenská turistka. Počas zostupu z Veľkého Rozsutca, ešte vo vrcholových partiách, boli obaja nepriamo zasiahnutí bleskom.

„Muž pri páde spôsobenom tlakovou vlnou utrpel viaceré tržné poranenia hlavy a pociťoval tŕpnutie nôh. Žena bola po páde len doudieraná ale nepotrebovala pomoc,“ informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Nakoľko v tej oblasti stále prebiehala búrková činnosť, nasadenie leteckej techniky nebolo možné. Záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra odišli mužovi na pomoc terénnym automobilom do Sedla Medziholie a odtiaľ pešo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ho na nosidlách KONG transportovali do Sedla Medziholie a odtiaľ autom zviezli do Štefanovej, kde si ho prevzala do opatery posádka sanitky, s ktorou pokračoval do nemocnice.

Súvisiaci článok Blesk zasiahol troch turistov, jeden neprežil Čítajte

Zásah blesku neprežilo na Rozsutci za posledných 19 rokov päť turistov. V roku 2002 to bola dvojica Poliakov 38-ročný muž a 8 ročné dievča, v roku 2006 36-ročná Poľka, v roku 2013 29-ročný Slovák. O dva roky sa z túry kvôli blesku domov nevrátila Češka. Všetky prípady sa stali v júli.

HZS upozorňuje turistov na obdobie búrok, ktoré sa v tomto období vyskytujú často a neočakávane. Odporúča sledovať predpoveď počasia a riadiť sa ním. V prípade predpovede nepriaznivého počasia neodporúča vysokohorské túry.

Súvisiaci článok Na hrebeni v Západných Tatrách bolo počas búrky štyridsať ľudí Čítajte