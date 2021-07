Beh na Brabírku má nového rekordéra

Medzi mužmi sa odohral zaujímavý súboj o prvé miesto.

17. júl 2021 o 11:00 Tomáš Ferenčík

LOKCA. S bežeckými podujatiami na Orave sa to začína konečne rozbiehať. Po Žaškovskom minimaratóne sa pretekári zapotili v Lokci. Konal sa tam tretí ročník Behu na rozhľadňu Brabírku, ktorý mal netradičný piatkový dátum. Aj napriek

Súvisiaci článok Do veľkého futbalu sa prebíja ďalší mladík z Oravy Čítajte

tomu i pandemickým opatreniam sa na štart postavila šesťdesiatka bežcov. „OZ Beskydy bez hraníc a športovci pod vedením Mareka Vošku opäť pripravili pekné preteky vedúce lesnou cestou s prevýšením až 300 metrov,“ chválili podujatie predstavitelia Oravskej bežeckej ligy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na trať sa dostali najprv najmenší pretekári a potom krásne športové divadlo obstarali ostatné kategórie. Vpredu sa odohral napínavý súboj medzi Róbertom Judiakom z Dolného Kubína a Máriom Košútom z Vavrečky. „Mário mal zo začiatku náskok, no v stúpaní som ho dobiehal. Chvíľku sme sa držali spolu a potom som nastúpil. Do cieľa som išiel čo to dalo.“ Vyplatilo sa. Vekom ešte dorastenec Róbert Judiak vytvoril nový rekord podujatia, ktorý má hodnotu 21:46 minúty. „Teším sa, že som si zlepšil minuloročný čas o viac ako minútu. Je to vďaka Máriovi a aj všetkým, ktorí sa zúčastnili. Bolo fajn sa opäť stretnúť.“

Zo žien zabehla najrýchlejší čas Jarmila Kakusová zo Zákamenného (28:57 min).

Najlepšia desiatka 3. ročníka

1. Róbert Judiak (KB Breza) 21:46 min, 2. Mário Košút (TT Vavrečka) 22:27, 3. Pavol Hrubjak (TT Vavrečka) 22:59, 4. Tomáš Smolka (Párnica) 23:31, 5. Marek Florek (Zákamenné) 24:16, 6. Samuel Florek (Bežecký klub Dolný Kubín) 25:03, 7. Matej Graňák (Or. Jasenica) 25:15, 8. Matúš Lipničan (Cyklistická tour) 26:14, 9. Ivan Vidiečan (Krivá) 26:17, 10. Martin Belvočník (Vasiľov) 27:15.

Súvisiaci článok Bude to už piata sezóna v Banskej Bystrici Čítajte