Oravskú priehradu zvládla preplávať, aj keď spala iba hodinu

Soňa Rebrová netradičným spôsobom poukazuje na znečistené rieky na Slovensku.

14. júl 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Soňa Rebrová vychádza z vody a na Nábreží Oravskej priehrady v Námestove zaznieva veľký potlesk a gratulácie. V krátkej dobe dokázala preplávať tretiu vodnú priehradu na Slovensku. „Točí sa mi hlava,“ hovorí vyčerpaná plavkyňa. „Som nesmierne šťastná. Myslela som, že to už fakt nedokážem. Od Slanického ostrova začali vlny, ktoré ma vynášali a musela som ísť proti ním silou. Vyzerá to na pohľad síce kúsok, ale vo vode sa to zdá nekonečné.“

Pochvala pre Oravskú priehradu

Naše rieky zomierajú. Sú znečistené a život v nich pomaly zomiera. Aj preto sa slovenská diaľkoplavkyňa rozhodla tiež priložiť ruku k dielu a poukázať na tento problém preplávaním šiestich vodných diel na Slovensku. Jej cieľom nebude iba plávať, ale aj inšpirovať verejnosť ku darovaniu financií na vyčistenie vybraných úsekov riek.