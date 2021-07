Bačov stolec, také dielo nenájdete široko-ďaleko

Aké je to jednoduché, keď sa nehľadajú výhovorky, ale pracuje sa.

18. júl 2021 o 16:18 Martin Pavelek

OSÁDKA. „Vitajte na PRTI, chodníku vyšliapanom ovcami, na ktorom sa dozviete čo-to zo života šľachty medzi dedinským ľudom – OVČIAROV. Boli to statoční, pracovití, hrdí, múdri ľudia, ktorí mali popredné miesto v spoločnosti. Nech sa páči, vydajte sa za poznaním.“

Tieto slová si môžete prečítať na začiatku netradičného výstupu na vrchol kopca nad Osádkou, kde je netradičný Bačov stolec.

Stihli to za tri mesiace

„Myšlienka tohto projektu bola v našich hlavách dlho. V januári sme si povedali, že to chceme, monotematicky som to spracovala, oslovili sme pár dobrých ľudí, ktorí sa okolo nás nachádzajú a za tri mesiace sme mali hotovo,“ povedala Jana z Pokryváča, ktorá spolu so sestrou Luciou, partiou dobrých ľudí a milovníkov prírody vytvorili nad Osádkou jedinečné dielo, ktoré nenájdete široko-ďaleko. „Bačov stolec je náš vlastný návrh, neodkukali sme to.“

Nadšenci by toto dielo stihli postaviť aj skôr ako za tri mesiace, no neprialo im počasie. Časové zdržanie zapríčinila aj pracovná zaneprázdnenosť aktérov, ktorí za prácu neplatili žiadnej firme. Bačov stolec je dôkazom, že keď sa chce, tak sa dá a netreba k tomu ani cudzie peniaze, môže byť vzorom pre niektorých úradníkov.