Jeden sen splnený, ďalší len príde

Na prvých majstrovstvách sveta medzi elitou hralo aj šesť Oravcov.

14. júl 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

Parahokej je na Slovensku stále veľmi mladým a nie príliš populárnym športom. Napriek úzkej hráčskej základni sa našim hráčom podaril husársky kúsok v podobe účasti na majstrovstvách sveta A-kategórie v Ostrave.

Základňa slovenského parahokeja je v Dolnom Kubíne. Aj preto je veľká časť hráčov z Oravy. Jedným z nich je aj Slavomír Ferenčík z Tvrdošína. S reprezentačným obrancom sme hovorili o majstrovstvách sveta, bubline, v ktorej hráči boli počas šampionátu, či o blížiacej sa paralympijskej kvalifikácii.

Ako vyzerala vaša príprava?

Prípravu výrazne ovplyvnil koronavírus. Napriek tomu môžem prípravu označiť za jednu z najlepších, akú sme kedy mali. Pre obmedzenia sme sa nemohli stretávať. Mali sme však online tréningy, ktoré nám vymýšľali fyzioterapeuti Martin Šóš so Zuzanou Kršákovou a kondičnou trénerkou Veronikou Ondečkovou. Po mesiaci takýchto tréningov sme od Slovenského paralympijskeho výboru dostali dekréty, ktoré nám umožňovali trénovať aj na ľade.

Počas majstrovstiev sveta ste boli v bubline. Skúste našim čitateľom popísať, ako to vyzeralo v takejto izolácii.

Už pred príchodom na majstrovstvá sveta sme absolvovali PCR test, ďalší hneď po príchode do Ostravy. Izolácia bola taká prísna, že sme nikde nemohli ísť, dokonca nám nosili jedlo na izbu. Až po obdržaní negatívnych výsledkov sme mohli opustiť izbu, začať trénovať a pod. Počas majstrovstiev sveta sme prakticky boli iba na hoteli a na štadióne. Testovaní boli aj zamestnanci hotela. Počas majstrovstiev sme absolvovali celkovo tri testovania.

Ako hodnotíte turnaj z organizačnej, tímovej a osobnej stránky?

Bolo to iné ako na predchádzajúcich turnajoch, keďže sme boli v tzv. bubline. Nemohli sme sa ísť von odreagovať, ísť na prechádzku a podobne. Z osobnej stránky tie výkony mohli byť lepšie. Z tímového hľadiska sme hrali to najlepšie, čo sme mohli. Možno nám chýbal iba kúsok šťastia v zápase s Nórskom, ktorý sa ukázal ako rozhodujúci. Bohužiaľ, inkasovali sme smolné góly a prehrali 2:3, čo rozhodlo o našom vypadnutí z elitnej kategórie.

Čo rozhodlo v spomínanom zápase s Nórskom o našom vypadnutí z elitnej kategórie?

Myslím si, že rozhodlo trochu viac šťastia na súperovej strane. Góly, ktoré sme dostali, neboli z vyložených šancí. Skôr by som povedal, že to boli šťastné góly, kedy sa k Nórom odrazili puky a poslali ich do siete.

Zavládol po zápase v šatni smútok?

Každá prehra mrzí. Vedeli sme, že Nóri porazili Talianov (4:3 po sn. pozn. red.) a náš zápas s Nórskom bol kľúčový v tom, či ostaneme v A-kategórii, alebo vypadneme. Po taktickej stránke sme zápas aj zvládli. Naozaj, v tomto zápase sa viac šťastia priklonilo na nórsku stranu.

Hoci ste sa neudržali v elitnej kategórii, určite ste si z Ostravy odniesli cenné skúsenosti.

Samozrejme. Vyskúšali sme si elitnú kategóriu, nabrali skúsenosti. Tento turnaj nám ukázal, že vieme hrať vyrovnanú partiu s mužstvami, ktoré budú našimi súpermi v blížiacej sa paralympijskej kvalifikácii. Účasťou v elitnej kategórii sme si splnili jeden sen, tým ďalším je určite paralympiáda. Stále máme šancu postúpiť tam a rozhodne o ňu zabojujeme.

Ako bude vyzerať najbližší program slovenských parahokejistov?

Momentálne máme oddych. V polovici augusta by sme mali dostať ďalšie inštrukcie a začať prípravu na paralympijskú kvalifikáciu. Hráči, ktorí hrávajú českú parahokejovú ligu, budú mať určite nejakú prípravu aj na klubovej úrovni.

Paralympijská kvalifikácia by sa mala hrať na jeseň v talianskom Bolzane. Okrem nás sú zatiaľ potvrdení účastníci Taliani a Čína.

Áno, šušká sa o tom, že by to malo byť v Taliansku, aj keď ešte nič nie je potvrdené. V B-kategórii sa budú hrať majstrovstvá pravdepodobne v septembri. Bude to zaujímavý turnaj, kde môže každý poraziť každého a najlepší traja zabojujú tiež o paralympiádu v Pekingu.

Bude to náročný turnaj, kde na paralympiádu postúpia dva najlepšie tímy. Vaším cieľom bude asi zabojovať o postup.

Samozrejme, ako som povedal, je to náš najväčší cieľ. Väčšiu príležitosť už asi mať nebudeme. Máme úzky káder, napriek tomu sa pokúsime postúpiť. Paralympiáda je najväčší športový sviatok.

Určite by ste medzi sebou privítali nových hráčov.

To je pravda. Na Slovensku máme len 17 hráčov, čo je veľmi málo. Počas majstrovstiev sa však urobila jedna geniálna vec. Slovenský paralympijský výbor vysielal na internete všetky naše zápasy. RTVS vysielala náš víťazný zápas proti Taliansku (3:1).

Bol to prvý parahokejový zápas vysielaný v televízii na Slovensku. Verím, že ho videl nejaký hendikepovaný človek, prípadne jeho rodinný príslušník a takýto človek sa ku nám časom pripojí a rozšíri našu hráčsku základňu.