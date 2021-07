Mladí Raptori nabrali skúsenosti

Chlapci majú určite potenciál, aby sa časom prebojovali do seniorského tímu.

13. júl 2021 o 9:00 Martin Gábor

Dorastenci florbalového klubu FBK RAptORs sa predstavili na majstrovstvách Slovenska. V silnej konkurencii obsadili konečné ôsme miesto.

Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora (FBK RAptORs) sa v termíne od druhého do štvrtého júla predstavili na majstrovstvách Slovenska v Trenčíne. Mladým raptorom sa podarilo dostať na toto podujatie už vo svojej prvej sezóne. „Privítali sme, že sa môžeme vrátiť do florbalového kolotoča, aj keď naďalej platia prísne epidemiologické opatrenia,“ povedal pred časom tréner Martin Tomaga.

Mladí raptori si najskôr v základnej skupine B zmerali sily s ŠK 1.FBC Florbal Trenčín (1:9), FK Florko Košice (1:14) a VŠK PdF UK Hurikán Bratislava (4:6). „S výsledkami som nebol veľmi spokojný, no veľké sklamanie prevládalo z predvedenej hry. Na lepší výsledok sme mohli pomýšľať iba s FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a s Hurikánom Bratislava, kde to počas zápasu vyzeralo veľmi nádejne, no nakoniec sme aj tak prehrali,“ hovorí Martin Tomaga.

Vo vyraďovačke raptori najskôr podľahli FK AS Trenčín (1:12) a v zápase o konečné siedme miesto aj tímu FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina (1:6). Napriek piatim prehrám nabrali dorastenci FBK RAptORs cenné skúsenosti do ďalšej kariéry. „Určite sú to pre nich cenné skúsenosti. Chlapci videli, v čom sa musia zlepšiť, ak chcú pomýšľať na lepšie umiestnenie.“

I keď raptori obsadili konečné 8. miesto, hlavný tréner nezabudol pochváliť potenciál a podmienky, ktoré Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora má. „Klub nám v rámci svojich možností vytvoril výborné podmienky. Za čo chcem poďakovať vedeniu klubu a tiež obciam Rabča a Oravská Polhora. Chlapcom ďakujem za reprezentáciu klubu na tomto turnaji. Určite majú potenciál, aby sa časom prebojovali do seniorského tímu,“ zakončil Tomaga.