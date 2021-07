Otvorili všetky hraničné priechody s Poľskom

Od zajtra, 9. júla, začínajú platiť nové podmienky pri návrate na Slovensko zo zahraničia.

8. júl 2021 o 15:58 Martin Pavelek

ORAVA. Len štyri dni vydržali zátarasy na menších hraničných priechodoch. Po veľkých protestoch, hlavne ľudí, ktorí do susedných krajín dochádzajú za prácou každý deň, sa situácia zmenila.

Bariéry odstránili

„Na základe včerajšieho uznesenia vlády Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky budú od piatku 9. júla otvorené všetky bývalé hraničné priechody III. kategórie a všetky prekážky na prekračovanie vnútorných hraníc budú odstránené,“ informuje hovorkyňa Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Na Orave boli bariéry na priechodoch Suchá Hora – Chocholów, Bobrov – Winiarczykówka, Novoť – Ujsoly ešte dnes na obed, no popoludní ich už odstránili. Ohlásili to aj v obecnom rozhlase v Bobrove.

Tesne pred tým sa pri nich v Bobrove zastavil Poliak, ktorý viezol tovar zo Slovenska do Poľska. „A to je čo? Prečo nemôžem prejsť? Kadiaľ mám teraz ísť? Nedá sa to nejako obísť?“

Zjavne netušil, aké prekvapenie pre neho Slováci pripravili. Keď sa dozvedel, že môže využiť len priechod v Trstenej zanadával, otočil sa a odišiel.

Opatrenia na hraniciach sprísnili

Odstránenie bariér však neznamená uvoľnenie opatrení. Od zajtra. 9. júla, budú na všetkých väčších cestných priechodoch I. a II. kategórie vykonávané trvalé kontroly, na menších priechodoch III. kategórie sa bude vykonávať pravidelný monitoring dodržiavania karanténnych povinností osôb.

Policajný zbor bude naďalej robiť kontroly plnenia karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky a to aj s podporou príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, tiež s príslušníkmi Finančnej správy Slovenskej republiky a príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.