Stavebníci počas koronakrízy nezaháľali, deťom pripravili prekvapenie

Škola zaplatila časť z 20-tisíc eur z vlastných zdrojov, časť z grantov.

20. júl 2021 o 15:01 Martin Pavelek

KRUŠETNICA. Prestávku vo vyučovaní spôsobenú koronavírusom využili v základnej škole na vybudovanie detského ihriska. Určené je pre deti prvého stupňa a školského klubu, no radi sa pri ňom zastavia aj mamičky so škôlkarmi.

„Bolo to prekvapenie, lebo deti počas výstavby von nechodili a keď prišli, tak ihrisko, nazvali sme ho kovidové, už stálo,“ povedala riaditeľka školy Mária Olešová.

Prečítajte si tiež Viete, čo riešili prváčikovia pri simulovanej evakuácii školy? Papučky Čítajte

Škola zaplatila časť z 20-tisíc eur z vlastných zdrojov, časť z grantov. Za tieto peniaze deti získali moderné hracie prvky s kvalitným podkladom, ktorý lepšie chráni deti pred úrazmi po páde. Slávnostné otvorenie zorganizovali vo forme rozprávkového príbehu, v ktorom sa deti dozvedeli, čo môžu a čo nemôžu na tomto ihrisku robiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je smutné, že hneď prvú noc po otvorení mali na ihrisku nevítanú hlučnú návštevu, no našťastie vydržalo. Dnes je na ňom už nainštalovaná kamera, ktorá prípadných vandalov usvedčí.

„Počas otvorenia deti zatancovali v rytme známej piesne Jerusalema, ktorá vznikla ako poďakovanie zdravotníkom za ich pomoc počas pandémie covidu-19. Týmto spôsobom sme aj my chceli vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí v tejto ťažkej dobe nemysleli len na seba a dokázali urobiť niečo pre druhých.“

Prečítajte si tiež Oravskú priehradu zvládla preplávať, aj keď spala iba hodinu Čítajte