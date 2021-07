Nemocnicu rušiť nebudú

Sľúbil to minister zdravotníctva. Zdravotnícke zariadenia však čakajú v najbližších rokoch zásadné zmeny.

8. júl 2021 o 7:41 Martin Pavelek

ORAVA. „Šíria sa informácie, s ktorými nemôžem súhlasiť a hovorím to znova, my nejdeme rušiť žiadne nemocnice,“ opovedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na otázku, či idú zrušiť Dolnooravskú nemocnicu, počas jej návštevy v Dolnom Kubíne. „Nastavujeme pravidlá, kvalitatívne, časové i priestorové. Tak, aby dostali občania v správnom čase kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Žiadne rušenie nemocníc sa nechystá.“

Uviedol však, že zmeny v zdravotníctve musia nastať a nevyhne sa im ani dolnokubínska nemocnica. Na otázku, či ju zaradia do piateho stupňa, čím by sa v nej výrazne obmedzili niektoré lekárske výkony, odpovedal, že to stále nie je rozhodnuté.

Zmeny musia prísť

Minister pochválil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a zaradil ho medzi najaktívnejšie v zlepšovaní kvality zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. „Všetky štyri nemocnice, ktoré má kraj v pôsobnosti, sú vo veľmi dobrej kondícii.“