Chodníky v dediny budú zas o čosi bezpečnejšie

V tomto roku na opravy vyčlenili stotisíc eur.

10. júl 2021 o 13:55 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ POLHORA. Už tri roky obec po úsekoch rekonštruuje chodník popri hlavnej ceste. „Vyberáme si najviac problematické alebo poškodené časti a tie postupne spájame,“ povedal starosta Michal Strnál. V priemere ročne takto zrekonštruujú zhruba jeden kilometer. Z celkovej dĺžky päť a pol kilometra doposiaľ zrekonštruovali vyše dva a pribudol im aj polkilometrový nový úsek.

Pri budovaní chodníkov zvolili širšie a mohutnejšie obrubníky, než je norma. „Norma je 15 centimetrov, my máme 20.“ Zároveň používajú aj prídlažbu pri obrubníku. „Ukázalo sa nám to ako praktické riešenie – dažďová voda nestojí na ceste, ale ide pekne okolo obrubníka do cestného vpustu.“

Chodník k základnej škole už majú, vybudovali ho zhruba dva roky dozadu. Koncom júna však pribudol dvestometrový úsek aj na opačnej strane. „Stávalo sa, že deti nechodili po chodníku, ale po strane cesty, kde nebol. Cesta zároveň vedie aj na Slanú vodu a pribúda tam áut aj turistov. „Úsek je teda čoraz nebezpečnejší a ďalší chodník pomôže.“

Na chodníky majú v rozpočte tento rok vyčlenených stotisíc eur. Aktuálne už pokračujú okolo hlavnej cesty.

