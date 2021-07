Ďalší ostrov nechcú, píšu ministrovi list

Petíciu za zastavenie stavby nového hniezdiska pre vtáky podpísalo už viac ako sedemtisíc ľudí. V mene odbornej aj širokej verejnosti aktivisti žiadajú zastavenie projektu. Prírodu chcú ochrániť inak.

10. júl 2021 o 8:55 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ PRIEHRADA. Po petičnej akcii proti výstavbe umelého ostrova pre vtáky píšu aktivisti ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi otvorený list. V ňom žiadajú zastavenie stavby a zároveň ho pozývajú na Oravu k diskusii za okrúhlym stolom.

Ostrov je a nie iba jeden

Priehrada už jeden veľký Vtáčí ostrov má, kapacitne však nestačí. Život na ňom komplikuje aj nevhodná poloha, nachádza sa blízko turistickej oblasti a ľudia naň často nelegálne vstupujú, čo má v hniezdnom období nepriaznivé následky a dochádza k stratám na vajciach i mláďatách. Zároveň býva ostrov každoročne z väčšej či menšej časti zatopený, keďže jeho najvyšší bod je pod maximálnou kótou vzdutia hladiny priehrady.

Pomôcť by mal nový vtáčí ostrov, ktorý ochranári plánujú postaviť do dvoch rokov. Slúžiť má ako útočisko pre rôzne vodné a pri vode žijúce vtáctvo, no najmä pre dva ohrozené vtáčie druhy – kalužiaka červenonohého a rybára riečneho.

Pre rybára riečneho na priehrade už vlani vznikli tri pontónové ostrovy, na ktorých zahniezdilo 15 párov. Nový ostrov by však mal byť udržateľnejší, prirodzenejší, slúžiť dlhodobo a bol by vhodný aj pre ohrozeného kalužiaka.

Žiadajú zastaviť stavbu

Plán nového hniezdiska však strhol veľkú vlnu nevôle v odborných kruhoch aj širokej verejnosti a petíciu za zastavenie stavby už podpísalo vyše sedem tisíc ľudí, prevažne z oravského regiónu.