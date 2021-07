V Žaškove nohejbal hrali i spomínali

V roku 1978 hrávali hráči Žaškova Slovenský pohár v nohejbale.

6. júl 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

ŽAŠKOV. Nijako inak sa to nedá nazvať, iba ako vydarený turnaj. Žaškov sa znovu bavil nohejbalom. „Krásna sobota prežitá krásnym športom,“ hovorí Lukáš Mikuš. „Sme radi, že v našej obci naberá nohejbal na veľkých obrátkach. Zaspomínali sme si aj so starými pánmi na rok 1978, keď Žaškov hrával Slovenský pohár v nohejbale. Doniesli staré fotky a tak sme sa vrátili do minulosti.“ Starí páni tiež ukázali, že to stále vedia. V rámci turnaja predviedli exhibičný zápas.

Súvisiaci článok Dominik Topoľský opúšťa Francúzsko. Rozhodol sa urobiť veľkú zmenu Čítajte

Hlavný program obstaralo sedem družstiev, ktoré si zahrali systémom každý s každým. Hráči predviedli nádherné akcie i smeče. Fanúšikovia nohejbalu si prišli na svoje. Poriadne zaujímavé to bolo aj na medailových pozíciách. Z prvenstva sa tešil Ružomberok, ktorý mal rovnako bodov ako druhé Adamovské Kochanovce. „Rozhodol vzájomný zápas a ten mali lepší Ružomberčania,“ povedal Lukáš Mikuš. Najlepšiu trojicu uzatvorilo družstvo Žaškov A. „Na turnaji sme stratili iba tri sety. S víťazom sme uhrali remízu 1:1, no s druhým v poradí sme prehrali 0:2.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Konečné poradie

1. NK Ružomberok 10 bodov, 2. NK Adamovské Kochanovce 10 bodov, 3. Žaškov A 8 bodov, 4. Žaškov B 7 bodov, 5. Dolný Kubín 5 bodov, 6. Podhradie 2 body, 7. Žabokreky 0 bodov