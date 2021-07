Dominik Topoľský opúšťa Francúzsko. Rozhodol sa urobiť veľkú zmenu

Už ako desaťročný podpísal Oravčan zmluvu s anglickým klubom Fulham FC.

2. júl 2021 o 9:13 Tomáš Ferenčík

NÁMESTOVO „Živím sa futbalom, je to moja práca. Uvidíme, čo bude ďalej. Musím sa priznať, že by som sa nebránil ďalšej zmene, pokiaľ by priniesla nové skúsenosti a výzvy,“ povedal Dominik Topoľský na konci minulého roka pre našu redakciu. Mal po maturite a podpísanú študentskú zmluvu s francúzskym klubom Olympique Marseille na dva roky. Skončila v júni a po viac ako šiestich rokoch sa

20-ročný futbalista z Námestova rozhodol klub opustiť. Určite to však nebolo jednoduché rozhodnutie. „Francúzsko som si zaľúbil. je to už môj domov. Mám sem veľa kamarátov i rodinu, vyštudoval som strednú školu a pôsobím už dlhšie v jednom krásnom klube. A keďže bývam na juhu krajiny, užívam si azúrové more, každodenné slniečko a dlhé večere s priateľmi pri dobrom jedle.“