Začalo očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov

Premiér dnes na Orave povedal, že vakcín je dostatok, minister zdravotníctva podporil lotériu pre zvýšenie záujmu o očkovanie.

1. júl 2021 o 14:12 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Máme za sebou veľmi silnú druhú vlnu a verím, že si ju nikto nechce zopakovať. Nechceme, aby nastúpila ďalšia vlna a ak by sa aj zdvihla, tak ju chceme čo najskôr zraziť na kolená,“ povedal dnes v Dolnom Kubíne premiér Eduard Heger pri príležitosti spustenia očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Ak chceme školákom umožniť, aby mohli nastúpiť v septembri do školy, potrebujeme leto využiť na to, aby sme dali pandémii finálny úder a to formou očkovania. Nič lepšie ako vakcínu na tomto svete nevymysleli, mnoho vírusov sme vyprevadili vďaka očkovaniu.“

Zapojilo sa takmer tristo lekárov

Premiér bol spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským svedkom, ako v ambulancii všeobecnej lekárky Evy Hrudovej zaočkovali prvých troch pacientov vakcínou spoločnosti Pfizer.

Súvisiaci článok Prijali nové pravidlá návratu zo zahraničia Čítajte

„Beriem to ako bezpečnosť do budúcna, chcem cestovať,“ povedala bezprostredne po pichnutí vakcíny 22-ročná Soňa Lopeňová z Veličnej. „Už som covid prekonala a nebolo to jednoduché. Registrovala som sa, ale čakala som viac ako mesiac a termín my dali do iného mesta, musela by som cestovať. Toto je jednoduchšie.“

Uvedomuje si, že očkovanie je priepustkou na cesty do zahraničia. Od 9. júla totiž začnú platiť nové prísnejšie podmienky pre návrat domov. Očkovaní budú mať veľkú výhodu, nebudú musieť ísť do karantény.

Spolu s manželom prišla 55-ročná Helena Šimeková z Dolného Kubína. Pôvodne chcela navštíviť očkovacie centrum, ale keď počula, že pripravujú očkovanie v ambulanciách, počkala. „Obvodný lekár pozná náš zdravotný stav lepšie, máme to bližšie a ochránime nielen seba ale aj ľudí okolo nás.“

Súvisiaci článok Využili už viac ako tridsaťtisíc dávok vakcíny Čítajte

Heger poukázal na ústretovosť Žilinského kraja voči záujemcom o očkovanie. „Ako prvý spustil veľkokapacitné očkovacie centrum. Ukázal, ako sa dá ísť s očkovaním čo najbližšie k pacientom. Nachádzame sa uprostred sídliska, ľudia to majú z domovov blízko.“

Na Slovensku sa zatiaľ zapojilo takmer 300 ambulancií a 750 lekární, z ktorých si ambulancie budú vakcínu od Pfizer/BioNTech objednávať.

Očkovaných má prilákať lotéria

Minister zdravotníctva potvrdil, že lotéria s výhrami, ktorú chcú spustiť, má prilákať ľudí na očkovanie. Podobné sa osvedčili aj v zahraničí. „Hľadáme všetky cesty, aby sa percento zaočkovanosti zvýšilo.

Očkovanie pomocou všeobecných lekárov a pediatrov je jedným z nich. Budeme posilňovať očkovacie tímy, očkovanie v závodoch, firmách, komunitách. Snažíme sa dať našim občanom čo najviac volieb, aby si mohli vybrať pre nich tú najlepšiu.“

Podporu rôznym formám motivácie občanov vyjadril aj premiér. „Keby sme mali 90-percentnú zaočkovanosť, tak vieme, že vírus skončil. Nemal by absolútne žiadnu šancu medzi nami.“

Priestory ambulancie využíva aj lekár Rastislav Zanovit v Námestove. „Nám, všeobecným lekárom ľudia veria. Svedčia o tom telefonáty, v ktorých sa ľudia pýtajú, či idem očkovať, kedy, koho, či len svojich pacientov alebo aj cudzích.“

Poukázal na to, že všeobecný lekári sú prvý kontakt a sú tu aj na to, aby pomohli tým, ktorí sa chcú zaočkovať, ale nevedia, ako na to. „Čas hrá proti nám, jeseň sa blíži. Vyzývam kolegov, aby sa zapojili do očkovania.“