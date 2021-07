Prijali nové pravidlá návratu zo zahraničia

Karanténe sa vyhnú zaočkovaní, ostatní v nej strávia minimálne päť dní, potom si môžu zaplatiť PCR test.

1. júl 2021 o 8:04

ORAVA. Nové pravidlá na cestovanie prijala vláda v stredu, platiť začnú od 9. júla. Výhody budú mať zaočkovaní.

„Je to jedna z ciest, ktorá by mala viesť k vyššej zaočkovanosti,“ povedal minister zdravotníctva Lengvarský.

Rozdelenie na zaočkovaných a nezaočkovaných

Od toho dátumu prestane platiť cestovateľský semafor. Krajiny po novom už nebudú rozdelené na zelené, červené a čierne. Bude jedno, z ktorej sa vrátite na Slovensko. Zaočkovaným ľuďom bude stačiť pri vstupe na Slovensko predložiť potvrdenie o očkovaní, takzvaný GreenPass, prípadne Národný očkovací certifikát s QR kódom vydávaný pri očkovaní.

Štátna aplikácia do mobilu je určená pre systém Android aj iOS. Slúži na to, aby mal zaočkovaný človek potvrdenie o vakcinácii priamo v mobile, hoci stačí papier. Dostupná je od stredy.

Nezaočkovaní sa budú povinne musieť registrovať v štátnom systéme eHranica a povinne podstúpiť 14-dňovú karanténu. Sledovať to budú policajti či vojaci. Karanténu si ľudia môžu skrátiť. Najskôr na piaty deň po návrate môžu ísť na PCR test, ak bude negatívny, karanténa sa im skončí. Štát PCR testy nebude preplácať.

Do karantény pôjdu aj deti

Za zaočkovaného štát považuje človeka, ktorý je aspoň 14 dní po podaní druhej dávky (15. deň) pri dvojdávkových vakcínach Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik. Dvojtýždňová lehota sa vzťahuje aj na jednodávkové vakcíny (Janssen).

K pravidlám pribudla aj výnimka pre ľudí, ktorí sú zatiaľ očkovaní len prvou dávkou vakcíny. Do 9. augusta sa na nich napriek chýbajúcej druhej dávke bude pozerať ako na plne očkovaných.

Ak sa deti do 12 rokov vracajú so zaočkovaným sprievodom, prihliada sa na ne ako na zaočkované. Ak sprievod očkovanie nebude mať, musí ísť do karantény aj dieťa.

Zmenia sa aj pravidlá pre ľudí, ktorí cez hranice chodia pracovať. Dosiaľ umožňovali obchádzať systém, keďže im na vstup do krajiny stačil najviac sedem dní starý PCR test. Po novom dostanú už len prechodné obdobie na zaočkovanie - do 9. augusta. Potom sa aj oni budú deliť len na zaočkovaných a nezaočkovaných. Ak by neboli očkovaní, budú musieť ísť do karantény.

Kontroly na hraniciach

Dôvodom sprísnenia opatrení a zrušenia cestovateľského semaforu je, že ľudia neraz tajili, z akých krajín prichádzajú, a neregistrovali sa do aplikácie eHranica. Pravidlo sa dalo ľahko obísť napríklad tak, že z dovolenky prileteli na pohraničné letisko a odtiaľ sa presunuli na Slovensko, pričom pri vstupe zatajili, že prichádzajú napríklad z čiernej krajiny.

Bez povšimnutia sa tak dalo prísť napríklad z Veľkej Británie či Portugalska, kde sa zatiaľ agresívnejší indický variant koronavírusu šíri najviac.

Kontroly na hraniciach budú mať po novom presný systém, ktorý podľa aktuálne epidemickej situácie rozlišuje tri fázy – zelenú, oranžovú a čiernu.

Rozdiel je v tom, že kým v zelenej fáze budú kontroly na hraniciach náhodné a sporadické, počas čiernej fázy policajti skontrolujú každého prichádzajúceho, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Stredná, čiže oranžová fáza znamená kontrolu väčšiny ľudí.

Pri oranžovej aj červenej fáze platí, že menšie hraničné prechody sa uzavrú. V oboch bude mať výnimku z kontrol nákladná doprava.

Slovensko bude od budúceho týždňa v oranžovej fáze tohto systému.