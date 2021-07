Zo stromu urobili sochu

Zrod umeleckého diela sledovali deti v priamom prenose.

8. júl 2021 o 11:05 Martin Pavelek

Deti si vyskúšali, aké ťažké je vyrezávať do dreva. (Zdroj: OcÚ)

PÁRNICA. Netradičný spôsob využitia starej 70-ročnej a už aj nebezpečnej lipy vymysleli v Párnici. Rástla priamo pri vstupe do materskej školy.

„Museli sme ju dať vypíliť, lebo ohrozovala deti aj rodičov,“ povedal starosta Ján Hančiak.

Myšlienka starostu využiť časť stromu umeleckým smerom sa pretavila do spolupráce s majstrom rezbárom Jánom Šeligom z Hruštína, ktorý vytvoril z tejto lipy nádherné dielo. Zobrazuje pani učiteľku s dieťaťom. Súsošie vyrezal z prvých dvoch metrov kmeňa, ktorý nechali spojený s koreňmi. Dielo odpília neskôr, aby nezhnilo. Dovtedy ju ochráni šindľová strecha.

Deti každé ráno vítali uja rezbára a pozorovali ho pri práci. Neobišlo sa to bez zvedavých otázok, na ktoré majster rád odpovedal. Tie odvážnejšie zobrali do rúk dláto a kladivo a pod dozorom rezbára si vyskúšali, aké je to takto pracovať. Postupný zrod diela Jána Šeligu obdivovali pochvaľovali aj rodičia.

„Obec zabezpečí náhradnú výsadbu nízko a pomaly rastúcich drevín z nášho regiónu, aby sme o niekoľko rokov nemuseli riešiť otázku vysokého a nebezpečného stromu,“ povedal starosta.

