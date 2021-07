Po desaťročí znovu najlepší na Slovensku

Barbora Bajčiová: Som veľmi pyšná na klub.

4. júl 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

REVÚCA. Športovci v pretláčaní rukou čakali na prvú súťaž v tomto roku do júna a začali hneď zostra majstrovstvami Slovenska. I keď v príprave bolo viacero obmedzení a chýbala prax zo súťaží, ani to milovníkov tohto športu neodradilo prísť do Revúcej a bojovať o cenné tituly. „Organizátori pripravili skvelé majstrovstvá,“ hovorí majsterka sveta i Európy Barbora Bajčiová. „Dali si záležať aj na dizajne medailí a tričiek, ktoré urobili iba pre túto príležitosť.“

O tituly majstrov Slovenska bojovalo za stolmi na pretláčanie 110 športovcov. Medzi nimi mal mnohopočetné zastúpenie aj náš AWK Bul team Orava, ktorý sa už dlhšie radí medzi elitu na Slovensku. Majstrovstvá to iba potvrdili.