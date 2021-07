Žaškovský minimaratón oslavuje

Mladí ľudia ani nevedia, že autobusár Jaroslav Mendel má už 27 účastí.

3. júl 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík, Marek Bajči

Na svete nie je viac pretekov, ktoré dokázali fungovať nepretržite 50 rokov a nezmenili svoj názov.

Už túto nedeľu sa Žaškov stane stredobodom pozornosti bežcov na Slovensku. Žaškovský minimaratón bude oslavovať svoje okrúhle 50. narodeniny vo veľkom štýle a po 10 rokoch sa trať vracia späť do Dierovej.

Odkaz na tradície a legendy

Tento rok majú preteky špeciálne motto Návrat k tradíciám. Ide o predstavenie bežcov, a hlavne ľudí, ktorí stáli za vznikom a vďaka ktorým sa môžu oslavovať takéto krásne okrúhle narodeniny. Občania z obce dali k dispozícii mediálnemu tímu aj staré dobové fotografie a vďaka nim sa postupne na sociálnych sieťach mladí ľudia dozvedeli aj o tom, že si ráno pýtajú lístok v autobuse od Jaroslava Mendela, ktorý trať zvládol až 27-krát. Jaroslav bol aj hosťom v podcaste Cez ten Žaškov, kde priblížil svoj príbeh a dôvody, prečo miloval trať cez Dierovú a hlavne vôňu bukového lesa. Medzi domáce legendy patrí aj Ondrej Chmara starší, ktorý bol aktívny aj vo vyššom veku a doma skladoval archívne fotky. V rodinnej tradícii pokračujú aj jeho vnučky Zdenka a Zuzana.

Krásne spomienky organizátorov

V rámci propagácie podujatia a poznania histórie nemohli chýbať ani poznatky jedného z najväčších srdciarov Jaroslava Chmaru. Spolu s Jánom Furindom, ktorý svojím hlasom preteky sprevádza už od začiatku, sa pozreli za históriou, ktorá je skutočne bohatá. Podľa ich slov je Žaškovský minimaratón výnimočný hlavne v tradícii. Ich odkaz pre nasledujúce generácie je jednoduchý a želajú si, aby podujatie robilo radosť bežcom z celého Slovenska čo najdlhšie a aby sa v Žaškove stretávali nadšenci behu a kvalitne si zabehali.

Z roku 1977. (zdroj: archív)

Staronová trať veľkým lákadlom

Posledných 10 ročníkov viedla trať pretekov ulicami obce Žaškov až na samý vrchol k poľnohospodárskemu družstvu. Tento rok sa vracia na pôvodné miesto do Dierovej. Začiatok je stále na štarte pri vstupe do obce Žaškov, ale trať vedie z Párnice už smerom na Kraľovany, kde sa na železničnom priecestí zmení povrch z asfaltu na poľnú cestu a po prebehnutí cez lavicu v Dierovej pretekári mieria ponad rekreačné stredisko Bystrička až na Valentkovo, kde potom pokračujú krásnym lesným tunelom z bukových stromov smerom naspäť do obce. Po vstupe do dediny ich čaká posledná časť a to cieľová rovinka.

Stretne sa bežecká elita

V aktuálnom kalendári pretekov na Slovensku toho tento rok bežci nenájdu veľa. Žaškovský minimaratón je preto pre každého bežca, ktorý sa tomu venuje, či už na rekreačnej úrovni, alebo aj vážnejšie, ideálna možnosť. Predstavia sa napríklad elitní pretekári z Oravy Ján Červeň a Pavol Bakoš.

V areáli, ktorý domáci volajú na Prepichu, si fanúšikovia budú môcť užiť aj kultúrny program. Predstavia sa napríklad domáci heligonkári a počas dňa si na svoje prídu aj deti. Preteky v Žaškove sú od začiatku spojené aj so silovými súťažami, ktoré nebudú chýbať ani tento rok.

Z roku 2002. (zdroj: archív)