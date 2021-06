Mladý kolkár z Trstenej vyhral medzinárodný turnaj

Po víťazstve sa objavili aj nejaké slzičky na tvári. Bol veľmi prekvapený i šťastný z prvenstva.

30. jún 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

TRSTENÁ. Po dlhšej dobe je rušno aj na kolkárskych dráhach. Náš jediný zástupca ŠKK Trstená sa uviedol po návrate vo veľmi dobrom svetle. Zaskvela sa mládež i dospelí.

Osemčlenná výprava sa predstavila na kvalitne obsadenom turnaji v poľskom Leszne, konkrétne dvaja žiaci a šesť dorastencov. „Súťažilo sa až sedem dní a na dráhach bojovalo dovedna 216 hráčov z 12 klubov, a to nielen z Poľska,“ povedal predseda trstenského klubu Marián Benický. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a spomedzi nádejí oravského kolkárskeho športu sa do finále dostali až traja. Erik Kuráň sa medzi chlapcami do 18 rokov dostal do finále z tretieho miesta. Tam však výkon nezopakoval a skončil napokon o tri priečky nižšie. Podobný osud postihol aj Aničku Benickú. Medzi najlepšiu osmičku sa kvalifikovala ako piata najlepšia, vo finále predviedla siedmy najlepší výkon.

Vo veľkej forme sa predviedol v Poľsku Martin Benický. V kategórii do 12 rokov vyhral kvalifikáciu spomedzi 58 žiakov a rovnako najlepší výkon zopakoval aj vo finále. Stal sa tak víťazom medzinárodného turnaja. „V prvom rade som šťastný, že sa mohol zúčastniť na takomto medzinárodnom turnaji,“ hovorí nádejný kolkár. „Pred finále som mal zmiešané pocity. Tešil som sa, ale aj obával, ako mi to pôjde. Postupne som si čoraz viac veril a hru si užíval. V posledných hodoch prišla aj nervozita. Vedel som, že siaham na vyššie priečky. Bol som úplne sústredený. Po víťazstve sa objavili aj nejaké slzičky na tvári. Bol som veľmi prekvapený i šťastný z prvenstva.“

Družstvo dospelých Trstenej má za sebou úspešnú predkvalifikáciu na medzinárodne obsadený turnaj ŽP Cup 2021 do Podbrezovej. Pozostávala z troch kôl na kolkárni Interu Bratislava, Veľkého Šariša a Podbrezovej. Po sčítaní výsledkov sa najlepšie družstvo kvalifikovalo na hlavný turnaj, ktorý sa uskutoční 21. augusta. Z 15 družstiev obsadil oravský klub druhé miesto a keďže víťaz Podbrezová sa do poradia nerátal, z miestenky sa radovali naši kolkári. Z jednotlivcov najviac potiahli Michal Szulc, Peter Šibal a Ondrej Kyselica.

