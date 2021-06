Dva oravské okresy si od pondelka v covid automate polepšili

Protiepidemické podmienky sa ďalej uvoľňujú. Vítajú to ľudia aj podnikatelia.

28. jún 2021 o 11:31 Martin Pavelek

ORAVA. Vláda minulý týždeň schválila novú mapu okresov podľa covid automatu. Medzi 27 zelených okresov sa dostal Dolný Kubín. Od pondelka 28. júna tam môžu školy, reštaurácie, múzeá, podniky, ubytovacie zariadenia fungovať bez obmedzení. Zelená farba prináša aj ďalšie uvoľnenie protipandemických podmienok.

Polepšil si aj okres Námestovo, ktorý je spolu s Tvrdošínskym okresom žltý.

Situáciu pomáha zlepšovať aj očkovanie, na Slovensku dostalo prvú dávku viac ako dva milióny ľudí, druhú má viac ako 1,5 milióna.

Monitoring, zelený okres Dolný Kubín

- Povinné je nosenie rúška v interiéri v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

- Pohyb nie je obmedzený.

- Školy fungujú bez obmedzení.

- Hromadné podujatia sú povolené. Na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

- Svadba, kar, oslava, večierok, sú povolené pri dodržaní kapacity podľa podmienok pre hromadné podujatia resp. podľa príslušného semaforu.

- Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

- Obrady, sobáš, krst, pohreb a podobne sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach.

- Bohoslužby sú povolené. Na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Test nie je potrebný.

- Návštevy v nemocniciach nie sú obmedzené.

- Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.

- Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

- Lanové dráhy sú povolené bez kapacitných obmedzení.

- Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

- Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 50 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 100. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.

- Bazény a plavárne sú povolené bez obmedzení.

- Obchody, nákupné centrá a služby musia dodržiavať hygienické opatrenia.

- Reštaurácie fungujú bez obmedzení.

- Múzeá, galérie a výstavné siene fungujú bez obmedzení.

- Firmy a podniky fungujú bez obmedzení.

- Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaurácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

- Taxislužby sú povolené, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

I. stupeň ostražitosti, žlté okresy Námestovo a Tvrdošín

- Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

- Pohyb nie je obmedzený.

- Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

- Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb.

- Svadby, kary, oslavy, večierky, Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

- Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

- Obrady, sobáš, krst, pohreb a pod. sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

- Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 75 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb, v exteriéri do 250 osôb. Test nie je potrebný.

- Návštevy v nemocniciach a ZSS nie sú obmedzené.

- Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.

- Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

- Lanové dráhy sú povolené bez kapacitných obmedzení.

- Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 30 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

- Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 50 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 500. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.

- Bazény a plavárne sú povolené pri obsadení 50 percent z celkovej kapacity. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov.

- Obchody, služby, nákupné centrá. Zariadenia musia dodržiavať hygienické opatrenia.

- Reštaurácie môžu otvoriť aj vnútorné priestory, pri stole môžu byť max. 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť od seba vzdialené 2 metre.

- Múzeá, galérie, výstavné siene. Povolené sú hromadné prehliadky do 30 osôb.

- Odporúčaný je home office.

- Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaruácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

- Taxislužby sú povolené, v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.