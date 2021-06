Výsledky zahrali do karát, nevypadol ani jeden oravský klub (+fotogaléria)

V poslednom kole držali v napätí fanúšikov iba futbalisti Nižnej a Trstenej.

28. jún 2021 o 8:46 Tomáš Ferenčík

Nižná (v modrom) neudržala doma dvojgólové vedenie proti Chlebniciam. Napokon, ju to nemrzelo. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

V. liga skupina B

V poslednom kole držali v napätí fanúšikov iba futbalisti Nižnej a Trstenej. Oba kluby mohli vypadnúť, no napokon sa čierne predstavy nenaplnili. Ich konkurenti zaváhali a keďže nevyhral ani Rajec vo štvrtej lige, v ďalšom ročníku piatej ligy bude pôsobiť až osem oravských družstiev. Radovala sa tak aj predposledná Zázrivá z najvyššej oravskej súťaže.

Likavka – Vavrečka 0:0

V Likavke sa hral veľmi atraktívny kombinačný futbal na oboch stranách. Hostia boli v prvom polčase o čosi lepším tímom, no svoje šance nedokázali využiť. Postupne Šarman, Pleva aj Kurtulík si vylámali zuby na brankárovi Likavky. Po zmene strán sa hra vyrovnala. Do šancí sa dostávali domáci aj hostia, no góly diváci nevideli.