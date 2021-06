Mladý Poliak sa stratil na Slovensku

Medzinárodná spolupráca záchranárov je komplikovaná. Vybavenie povolenia na zásah za hranicami trvá dlho.

27. jún 2021 o 10:59 Martin Pavelek

RABČA. Dva dni trvala pátracia akcia po 14-ročnom Piotrovi z Poľskej Lipnice. Chlapec odišiel z domu na kolobežke v piatok. Domov sa nevrátil, preto ho začali hľadať najskôr v Poľsku.

Keď bolo pátranie neúspešné, požiadali o pomoc slovenskú Horskú záchrannú službu.

Pohyboval sa po Slovensku

Do hľadania sa zapojili aj dobrovoľníci z Oravského záchranného systému (ORS). Najskôr neoficiálne len na základe kusých informácií a Keď náhodou stretli poľských záchranárov z GOPR-U v okolí Rabčíc.

„Oficiálne sme sa na pátračku dostali až potom, ako som telefonoval hasičom do Lipnice a povedal, že ho nasnímali kamery v Rabčiciach.,“ povedal Vladimír Mrekaj z ORS. Tí na základe záberov potvrdili, že ide naozaj o nezvestného Piotra. „Potom nás kontaktovali z koordinačného strediska polície pre medzinárodnú spoluprácu, ale žiadali od nás iba informácie. Až keď som napísal žiadosť, aby nás do hľadania zapojili, tak to urobili.“