Slovenský šampionát bude aj s Raptormi

Tréner Martin Tomaga verí, že vycestujú v plnej sile a s dávkou šťastia na hokejkách.

25. jún 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Dorastenci FBK RAptORs sa kvalifikovali na finálový turnaj do Trenčína. (Zdroj: archív klubu)

V septembri vyhrali úvodné dva zápasy sezóny a už sa viac na palubovke nepredstavili. Dorastenci spojeného klubu Rabče a Oravskej Polhory (RAptORs) tak s radosťou prijali možnosť zúčastniť sa kvalifikácie o majstrovstvá Slovenska. „Privítali sme, že sa môžeme vrátiť do florbalového kolotoča, aj keď naďalej platia prísne epidemiologické opatrenia,“ hovorí tréner Martin Tomaga. „Do kvalifikácie sa mohli jednotlivé tímy prihlásiť dobrovoľne, my sme to využili.“

Všetko budujú od začiatku

Športovci sa vracajú do normálu po riadne dlhej pauze. Florbalisti netrénovali spolu viac ako sedem mesiacov. Sezónu iba začali a už museli aj prerušiť. „Pri družstve dorastencov som pôsobil necelé dva mesiace. Zoznamoval som sa s hráčmi a postupne sme niečo začínali budovať. Žiaľ, koronavírus všetko zastavil a tak začíname akoby od začiatku. Pracujeme postupne na kondičnej stránke, trénujeme prihrávky, presnosť pri streľbe, herný systém a prejav mužstva, je toho dosť,“ povedal Martin Tomaga.