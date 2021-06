Vírusy nepoznajú hranice, opatrenia pri návrate domov chcú sprísniť

Minister vnútra oznámil, že nie je ďaleko doba, budú musieť ísť neočkovaní po návrate zo zahraničia do domácej karantény, kým nebudú mať výsledky PCR testu.

22. jún 2021 o 7:55 Martin Pavelek

V článku s dozviete, ktoré destinácie vyhľadávajú Oravci, aké aktuálne obmedzenia v nich platia. Tiež si pozrite, ako ľudia cestujú do Poľska.

ORAVA. „Chcela som prísť za mamou na Oravu, no prvý let do Popradu mi zrušili pred troma týždňami, druhý do Bratislavy pred dvoma. Čakám na ďalší termín, dúfam, že nejaké lietadlo na Slovensko poletí,“ hovorí Jana z Dolného Kubína, ktorá žije v Anglicku a na Slovensko sa vracia dvakrát za rok.

„Do úvahy pripadá letisko Krakov, no bojím sa, že keď pristanem v inej krajine, budem musieť splniť podmienky a neviem, aké sú tam. Keď som išla minulé Vianoce cez Viedeň, trvalo mi trištvrte dňa, kým som sa dostala do Bratislavy.“

Pozor na čierne krajiny

Keď sa nedarí dcére prísť na Oravu, tak sa rozhodla do Anglicka pricestovať mama. „Letenka stojí päť eur, s poplatkami 15, no treba mať negatívny test a po príchode treba absolvovať desaťdňovú karanténu,“ hovorí Mária.

Aj keď je zaočkovaná, obáva sa indickej mutácie koronavírusu. Vo štvrtok pribudlo v Anglicku viac ako deväťtisíc prípadov, viac ako 90 percent tvorí práve delta, ako po novom nazvali indickú mutáciu. Aj preto je táto krajina v slovenskom cestovateľskom semafore zaradená do čiernych krajín. Pri návrate z nich musí človek absolvovať desaťdňovú karanténu bez ohľadu na výsledok testu.

Štát plánuje výrazne sprísniť podmienky na návrat neočkovaných ľudí z cudziny, ak sa na Slovensku začne šíriť infekčnejšia delta mutácia koronavírusu.

Neočkovaní budú musieť po návrate ísť do domácej karantény, kým nebudú mať výsledky PCR testu. Ľuďom zaočkovaným oboma dávkami vakcíny bude stačiť, aby pred príchodom z ktorejkoľvek krajiny vyplnili elektronický formulár, kde boli, a nebudú mať ďalšie obmedzenia.

Takto chce výrazne motivovať ľudí, aby sa zaočkovali, aby sa spomalilo rozšírenie delta variantu na Slovensku. Môže sa tak stať uprostred letnej dovolenkovej sezóny.

„Ešte neviem, od akého dňa to bude platiť, ale bude to platiť pre každého,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Pondelňajší návrh ústredného krízového štábu musí ešte schváliť vláda. Rokovať o nových pravidlách bude najskôr o týždeň.