Otcovia darovali krv

Po polročnej ročnej pauze sa opäť rozbehli akcie organizované Slovenským Červeným krížom.

28. jún 2021 o 8:41 Martin Pavelek

ISTEBNÉ. Po úspešnom prvom ročníku Otcovskej kvapky krvi v Istebnom sa do druhého ročníka zapojilo tridsať dobrovoľných darcov. Zišli sa v kultúrnom dome.

Prišiel aj 47-ročný zástupca starostky Marián Madera, prvý raz daroval krv na minuloročnom prvom ročníku. „Vtedy som využil možnosť, že nemusím nikde chodiť. Chcel som pokračovať, plánoval som to na Mikulášsku kvapku krvi, no pre koronu ju neorganizovali.“

S úmyslom bezplatne pomôcť nášmu zdravotníctvu a pacientom prišla prvodarkyňa, 25-ročná Dominika Balážová. „Chcela som to urobiť už dávnejšie, no nenašla som si čas. A keďže tu bývam, tak som sa rozhodla prísť.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Osadili srdce pre dobré skutky Čítajte

Zdravotnú prehliadku museli absolvovať u Márie Snopkovej, lekárky Národnej transfúznej služby. Záujem darcov si pochvaľovala. „Tento týždeň máme takmer každý deň výjazd, bežne dvakrát. Počas koronakrízy sme dlhú dobu robili odbery iba na našom pracovisku, preto bolo krvi v nemocniciach menej.

„Ďakujeme všetkým, ktorí dnes prišli a zapojili sa do dobrej veci,“ povedala Mária Vojvodová, predsedníčka miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, ktorý akciu organizoval.