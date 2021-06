Lieseckí hrdinovia boli najlepší na svete

Aká bola taktika, že predbehli všetkých? Deti hovori, že vraj hrali celé dni a spolužiak Boris to posunul ešte ďalej, hral aj v noci.

25. jún 2021 o 7:34 Dorota Mikulášová

Do projektu sa na Základnej škole v Liesku zapojilo 113 detí. (Zdroj: DM)

LIESEK. „Gratulujem vám, stali ste záchranármi svojich starých rodičov, naučili ste sa rozlišovať príznaky cievnej mozgovej príhody aj zareagovať včas,“ s takýmito slovami odovzdávala Ľubica Fidesová, národná koordinátorka za medzinárodný projekt Hrdinovia FAST, ocenenia deťom zo Základnej školy v Liesku. V medzinárodnom meradle sa z 20 zapojených krajín v projekte umiestnili na prvej priečke.

Z detí hrdinovia

Päťtýždňový vzdelávací program s názvom Hrdinovia FAST na príbehu animovaných postavičiek troch starých rodičov a vnuka Tomiho má za cieľ vzdelávať deti o príznakoch mŕtvice a naučiť ich, ako zavolať prvú pomoc.

Mŕtvicu prekoná za život jeden zo štyroch ľudí na svete. Je to druhá hlavná príčina smrti a tretia najčastejšia príčinu zdravotného postihnutia. Dá sa však liečiť, ak človek zareaguje včas.

Hoci stále pribúdajú aj mladšie prípady, najohrozenejšou skupinou ostávajú seniori. „A práve tí trávia s deťmi, svojimi vnúčatami, veľa času. Vyzdvihnú ich zo škôlky či školského klubu a starajú sa o ne až do príchodu rodičov,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život. Je preto dôležité, aby o ochorení deti vedeli a dokázali im pomôcť.

Aj keď sa projekt primárne zameriava na deti vo veku od päť do jedenásť rokov, vo výsledku sa problematika ochorenia dostane do celých rodín. „Deti píšu svojim starkým list, rodič ich do projektu musí prihlásiť a rovnako s ďalšími členmi rodiny o tom diskutujú,“ hovorí Ľubica Fidesová.