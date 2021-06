Nižná sa dostala nad čiaru zostupu, derby v Chlebniciach

Istotu účinkovania v piatej lige si zaistili víťazstvom hráči Vavrečky.

21. jún 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Po predposlednom kole sú oravské kluby zatiaľ mimo zóny zostupu. Z piatej ligy vypadávajú dve mužstvá. Ohrozené sú však naďalej Nižná a Trstená. Ak by to tak ostalo, v budúcom ročníku piatej ligy skupiny B by pôsobilo až osem oravských klubov.

V. liga skupina B

Vavrečka – Or. Poruba 3:2 (2:0)

Góly: 39. J. Kurtulík (z 11 m), 43. Pleva, 58. Michal Kasan – 55. Rác, 61. Trnovec

Diváci videli ofenzívny futbal. Obe mužstvá hrali od začiatku otvorene, hlavne férovo a bez nejakých emócií. Zápas mal tempo a ponúkal veľmi pekné akcie.

Vavrečka chcela v tomto zápase vyhrať, aby sa v poslednom kole vyhla záchranárskym prácam. Lepšie začali hostia z Oravskej Poruby. Vytvorili si dve alebo tri výborné možnosti na skórovanie, ale domáce mužstvo podržal vynikajúci Holub. Postupne sa hra vyrovnala a šance prišli aj na druhej strane. V 39. min bol v šestnástke faulovaný Juraj Kurtulík a sám si zobral loptu na biely bod. Premenil a Vavrečka viedla. O dve minúty mala rovnakú možnosť aj Oravská Poruba. Filip Moďoroši nepremenil. V 43. min jasali domáci fanúšikovia druhýkrát. Michal Pleva obišiel dvoch protihráčov a peknou obaľovačkou prekonal brankára.