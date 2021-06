Bežec z Nižnej: Ciele a láska k horám sú obrovské

Michal Tuka bežal v Poľsku na Babiu horu.

18. jún 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík

Milovník horských behov Michal Tuka si po roku zopakoval účasť u poľských susedov na podujatí Beh vychádzajúceho slnka na Babej hore. „Vedel som, do čoho idem a tešil som sa,“ hovorí bežec z Nižnej „Začiatok je ľahší, nie veľmi strmý a super na rozbeh. V podstate na Babiu horu vedie veľa chodníkov, každý má svoje čaro. Čím je strmší, tým je pre mňa krajší.“

Do Veľkej Lipnice prišiel náš športovec veľmi dobre pripravený. „Absolvoval som pravidelnú a systematickú zimnú prípravu. Týždenne som si doprial 18 hodín tréningu. Žiadny úspech nie je zadarmo a nepadne z neba.“

Pochopiteľne mal preto ambíciu zlepšiť svoj čas z vlaňajšieho roku. Trať dlhú 4,6 kilometra s prevýšením 840 metrov zvládol za 42 minút a 37 sekúnd. „Nešlo mi ani tak o umiestnenie, ale stlačiť ten čas pod 40 minút,“ povedal Michal.

Behu vychádzajúceho slnka dodáva ešte väčšiu energiu a skutočný zážitok, že sa štartuje ráno pol štvrtej. „Samotné vstávanie nie je bohviečo. Naruší mi to celý biorytmus, ale o to krajšie je to potom na vrchole. Jednoducho, hory ma volajú a je mi jedno, o koľkej vstanem. Dôležité si je nastaviť stravu. Večera sú teda raňajky.“

Bežci zapínajú čelovky a môže sa začať. Michal Tuka sa drží od štartu v popredí. „Prvý pretekár mi utiekol, ale druhého som mal na dostrel. V hore som bol pri sile a v kosodrevine som myslel, že ho mám. Zdanie klamalo.“ Napokon finišoval v celkovom poradí na treťom mieste. Čas z minulého roku si vylepšil o viac ako dve minúty (40:21 min). „Vždy budú lepší, vždy budú aj horší, ale to je presne tá motivácia a hnacia sila,“ hovorí. „Moja motivácia, ciele a láska k horám sú obrovské. Verím, že výkonnosť bude len rásť.“

