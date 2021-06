Opravujú cestu, pripravte sa na kolóny áut

Dnes začali frézovať cestu od Veličnej až do Dolného Kubína, vozidlá môžu jazdiť len v jednom jazdnom pruhu.

16. jún 2021 o 10:50 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Oprava cesty I/70 v úseku od vjazdu na družstvo vo Veličnej až po cestný most ponad Oravu v Dolnom Kubíne je naplánovaná už dlhšiu dobu. Dnes začala jej prvá etapa a to odstránením starého asfaltového povrchu.

Súčasťou prác je obmedzenie dopravy v úseku, kde pracuje fréza do jedného jazdného pruhu. To spôsobuje vytváranie kolón. Tie sa pri vjazde do mesta tvorili už aj predtým, kritickým je čas od siedmej do ôsmej rána, keď do Dolného Kubína smerujú ľudia za prácou a do škôl.

Kolóna sa blíži ku Dolnému Kubínu

Teraz riadia dopravu pracovníci zhotoviteľa opravy, komunikujú spolu vysielačkami. Vo Veličnej stáli autá až takmer po Istebné, z druhej strany až na rovinke za čerpacou stanicou. Fréza sa však pomaly posúva ku mestu a s ňou sa posúva aj rad stojacich áut. Je len otázkou času, kedy autá zablokujú tri križovatky v meste.

Súvisiaci článok Kilometer cesty stojí milión eur Čítajte

„Zatiaľ nám to nikto neoznámil ani nás nepožiadal o pomoc,“ povedal náčelník mestskej polície Dušan Medzihradský. „Ale určite, ak bude treba, budeme spolu so štátnou políciou pomáhať pri riadení dopravy.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Domáci vodiči sa snažia vyhnúť kolónam obchádzkou cez Gäceľ a Oravskú Porubu. „Zatiaľ je premávka pokojná, nebadať veľké zvýšenie pohybu áut, ale v obecnom rozhlase upozorníme ľudí, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť pri pohybe na ceste,“ povedalo desiatej dopoludnia starosta Vladimír Kubišta. Pre obec chce získať niekoľko áut vyfrézovaného povrchu. „Použijeme ho na chodníky aj podklad pod cesty.“