Boli sme sa pozrieť v nemocničnej práčovni

Hornooravská nemocnica patrí k jedným z mála, ktoré zariadenie na pranie vlastnej bielizne prevádzkujú. Mesačne takto spracujú až jednu tonu bielizne.

19. jún 2021 o 8:28 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ „V minulosti prala nemocničnú bielizeň nemocnica na jednoduchých bežných práčkach,“ hovorí Alena Bačová, vedúca oddelenia prevádzkovo-administra-tívnych činností.

Potom však vyšla vyhláška, ktorá určila normy pre profesionálne práčovne pre zdravotnícke zariadenia a veľa nemocníc s praním bielizne muselo skončiť. „Prerobiť práčovňu na bariérové pranie si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.“

Hornooravská nemocnica patrí k jedným z mála zdravotníckych zariadení, ktoré takúto práčovňu prevádzkuje a nám sa do nej podarilo nazrieť.

Špeciálne vaky

Cesta špinavej bielizne a vlastne aj tá naša sa začína v špinavej časti. „Tu sa bielizeň preberá,“ vysvetľuje Alena Bačová. Každé ráno ho z jednotlivých oddelení dovezú pracovníčky na prepravných vozíkoch. Jedna zo zamestnankýň práčovne potom bielizeň odváži na kalibrovanej váhe a zaeviduje. „Agendu a váženie vedieme, aby sme vedeli rozdeliť náklady na pranie a zároveň vydali čisté prádlo v správnych počtoch.“ Mesačne takto spracujú až jednu tonu bielizne.

Bežnú špinavú bielizeň vozia z oddelení do práčovne zabalené vo vreciach. Infekčná bielizeň je v špeciálnych vakoch a takto zabalenú ju vkladajú rovno do práčky. Vak sa počas prania rozpustí.„Covid-19 u nás v práčovni teda veľa nezmenil, no pribudlo viac vriec s infekčnou bielizňou,“ hovorí vedúca práčovne Anna Kuráňová.