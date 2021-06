Neobývané chátrajúce domy sú nebezpečné, zbúrajú ich

Plán čo s uvoľneným pozemok mesto zatiaľ nemá.

17. jún 2021 o 7:25 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Zhruba od 60. rokov stoja pod mestským úradom na Ulici Cyrila a Metoda dva domy. „Pozemok aj obe stavby patria mestu,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík. V minulosti slúžila jedna budova pre potreby autoškoly a neskôr obe ako skúšobne pre amatérsku hudobnú skupinu. „Presný dátum nemáme, no neobývané sú už dlhé roky.“

Čas, poveternostné podmienky aj vandali sa na nich podpísali a chátrajúce objekty nielenže nepôsobili pekne na pohľad, no pre narušenú statiku mohli byť pre okolie aj nebezpečné. Z tohto dôvodu ich nebolo možné zrekonštruovať a statik určil, že sú v stave, kedy ich treba len zbúrať.

Článok pokračuje pod video reklamou

O zbúraní tak rozhodlo mesto a neskôr celý proces odsúhlasili aj poslanci mestského zastupiteľstva. „Následne sme riešili búracie povolenie, verejné obstarávanie na zhotoviteľa a momentálne už prebieha samotná realizácia.“

Prečítajte si tiež Ľudia sa boja, že prídu o nemocnicu Čítajte

Objekty by mali z priestoru zmiznúť do týždňa a mesto za práce zaplatí zhruba 20-tisíc eur. Čo však na ich mieste vznikne, nevedno. „Plán zatiaľ nemáme, v prvom rade chceme pozemok zrevitalizovať do stavu, aby bol bezpečný a vizuálne pekne pôsobil.“