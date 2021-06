Matej Chorvát: Lopty sa ku mne odrážajú

Mladý futbalista vyzdvihol skvelú obranu MŠK.

15. jún 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

MŠK Námestovo vedie III. ligu skupiny Stred. Ba čo viac, po koronaprestávke je stopercentné a navyše našlo novú hviezdu tímu. V prvých štyroch zápasoch na jar strelil päť gólov len 19-ročný Matej Chorvát. Boli to jeho prvé vystúpenia v seniorskom futbale, no na ihrisku pôsobil ako starý mazák.

S mladým ofenzívnym hráčom sme sa porozprávali na viaceré témy.

Ste odchovancom Námestova, no vo vašom futbalovom životopise svieti aj pôsobenie v Podbrezovej. Prečo ste nakoniec na Horehroní strávili len jednu sezónu?

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Futbalista z Chlebníc si opäť zahrá najvyššiu súťaž. Teší sa na viaceré zápasy Čítajte

Od pôsobenia v Podbrezovej som hlavne nevedel, čo mám očakávať. Smolné bolo aj to, že som sa hneď na začiatku zranil. Nevedel som sa dostať do tempa, neveril som si. Možno mi nesedel ani štýl, ktorým sme hrali. No beriem to tak, že to tak malo byť a nič si nevyčítam. Teraz spätne si myslím, že ma ten rok posunul hlavne po hernej, ale aj ľudskej stránke.