Hráči Námestova sú krôčik od druhej ligy

Oravské Veselé rozhodlo zápas proti poslednému celku v závere.

14. jún 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Or. Veselé – Zvolen 1:0 (0:0)

Gól: 85. R. Burzík

Tatran sa chcel v tomto zápase rehabilitovať za prehru v Kováčovej. Mal najlepšiu možnosť, keďže do Oravského Veselého pricestoval posledný tím tabuľky. Podarilo sa to, ale fanúšikovia boli v napätí až do posledných minút.

Rozhodujúcim mužom sa stal striedajúci Roman Burzík, ktorý už v 27. min musel vymeniť Lukáša Janiča. Jeho chvíľa prišla v 85. min, kedy sa mu podarilo dostať konečne loptu do siete. Jeho presný zásah mal cenu troch bodov a posunul Oravské Veselé na tretiu priečku.