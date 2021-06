Ženské superfinále v Česku ponúkne konfrontáciu florbalistiek z Tvrdošina

Jedna hráčka túži pretrhnúť nepriaznivú sériu vo finále, druhá zas chce vyhrať štvrtý český titul.

11. jún 2021 o 14:30 Tomáš Ferenčík

Florbalovou majsterkou Česka sa určite stane hráčka z Tvrdošína. Ženské Superfinále v Prahe bude totiž konfrontáciou dvoch rodáčok z tohto mesta, Denisy Ferenčíkovej a Kristíny Belicovej.

„Možno pred zápasom prehodíme pár slov, poprajeme si pekný zápas, ale špeciálne to vnímať nebudem,“ povedala skúsenejšia Denisa. Mladšia Kristína sa na finále proti viacerým reprezentačným spoluhráčkam teší. „V tíme Vítkovíc hrajú naše najlepšie Slovenky, ktoré sú pre mňa veľkým vzorom. Bude zaujímavé sa proti nim postaviť v takom zápase.“

Vítkovice a Chodov tvoria finálovú dvojicu už tretí raz po sebe. Vždy sa z triumfu tešil klub z Ostravy, ale vždy po predĺžení. „Očakávam ťažký zápas. Chodov bude brániť a podnikať nebezpečné protiútoky,“ povedala trojnásobná majsterka Česka Denisa Ferenčíková, ktorá privedie tím na palubovku v úlohe kapitánky. „Dievčatá nebudem musieť špeciálne motivovať. Chceme získať titul a tam toho veľa netreba hovoriť. Len im poviem, aby si zápas užili, hrali, ako vedia a spoločne sme išli za svojím cieľom.“

Kristína Belicová túži tiež konečne zdvihnúť nad hlavu trofej pre majsterku vo florbale. Po dvoch nešťastných finálových dueloch verí, že do tretice sa to môže podariť. „Bude to určite jeden z najnáročnejších zápasov po všetkých stránkach,“ hovorí. „Vítkovice sú rozhodne výborný tím, ktorý v sezóne nestratil ani bod a idú si suverénne za cieľom. Vnímam Superfinále už teraz veľmi špeciálne, už len tým, že náš káder z minulej sezóny sa skladá z nových tvárí. Na začiatku novej sezóny sme nabrali mladé dievčatá, ktoré sú veľmi šikovné a cieľavedomé. U väčšiny to bude premiéra. Takže sa určite budú tešiť a dajú do toho všetko. Keby sa podarila odplata, bolo by to krásne. Predsa len nič nie je nemožné.“