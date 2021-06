Bystrická noc patrila aj bežcom z Oravy

Na polmaratónskej trati udávali tempo chalani z Námestova a Chlebníc.

11. jún 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

BANSKÁ BYSTRICA. Oravskí bežci opäť raz dali o sebe vedieť. Vyznamenali sa na jubilejnom desiatom ročníku Banskobystrického maratónu, ktorý sa ako jediný v strednej Európe beží vo večerných hodinách.

Súvisiaci článok Bežci ukázali, že sa vedia spájať Čítajte

Veľkolepé chvíle našich športovcov prišli na polmaratónskej trati. Dá sa povedať, že vlastné preteky si išiel Martin Rusina z Námestova. Od štartového poľa sa odtrhol a držal si úžasné priemerné tempo troch minút a 26 sekúnd. Takmer 21-kilometrovú trať zvládol za hodinu, 11 minút a 56 sekúnd. Spomedzi viac ako päťstovky bežcov v tejto kategórii jasne zvíťazil. „Boli to pre mňa prvé dlhé preteky tohto roku,“ hovorí víťaz polmaratónu. „Chcel som si otestovať formu a bežať určité tempá v pretekových podmienkach, ale stále len ako ťažší tréning. Cítil som sa naozaj skvelo, preto som to v treťom kole pustil, zapretekal som si. V cieli ma čas enormne prekvapil, bola to hodnota ďaleko za plánom. Organizačne preteky úplná jednotka na Slovensku. Čo som ale ešte nezažil, bola ozvučená cela trať. Bolo to veľmi motivujúce, paráda. Divákov po celej trase neúrekom, počasie sa krútilo kadejako, ale predsa večer nepršalo a podľa mňa boli najideálnejšie podmienky pre beh.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Oravčanka bežala v Miláne. Skončila v opatere zdravotníkov Čítajte

V kategórii mužov od 18 do 39 rokov mu dýchal na chrbát iba Pavol Bakoš z Chlebníc (1:16:29 h). Finišoval druhý a v celkovom poradí mal tretí najlepší čas. „Na preteky som išiel s cieľom zdolať hranicu 1 hodiny 20 minút,“ hovorí. „Troška som sa obával, ako vydržím bežať tempo 3:47 na 21-kilometrovej vzdialenosti. Desať minút pred štartom som mal menší stres a stále premýšľal nad tým, že to dám. Hneď po štarte som si nasadil rýchle tempo pod 3:47 a stres odpadol a bežalo sa mi výborne. Kilometre pribúdali a stále to bolo čoraz lepšie. Celú trať som nemal žiadne problémy, bežalo sa mi až moc dobre. Záver som si držal a sledoval hlavne svoj čas pod 1:20 h. Dojmy po pretekoch sú výborné. Organizácii a fanúšikom patrí veľká pochvala za peknú prípravu a povzbudzovanie po celej trati. Veľká vďaka patrí aj mojim fanúšikom, ktorí ma podporovali a držali prsty. Rád sa budem vracať do Banskej Bystrice na tento beh, klobúk dole.“

Na maratónskej trati ušli Oravcom medailové priečky veľmi tesne. Ján Červeň z BK Dolný Kubín si zabehol osobák 2:46:54 h, stačil mu na štvrté miesto v kategórii od 18 do 39 rokov. Rovnaké umiestnenie dosiahol aj Ján Jankola z Trstenej (3:30:55 h) v skupine od 50 do 59 rokov.