Vavrečka remizovala, bod môže byť cenný

Uplynulý víkend v piatej lige ponúkol iba jeden dohrávaný zápas.

9. jún 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík

V. liga skupina B

Turčianska Štiavnička – Vavrečka 0:0

Oravské mužstvo vybehlo na súpera s chuťou a vyzeralo to, že ide na Turci zvíťaziť. Domáci však postupne prebrali iniciatívu a do prestávky mali tri dobré príležitosti na skórovanie. Dve skončili mimo troch žrdí a pri jednej vytiahol výborný zákrok brankár Holub. Loptu vyškriabal do brvna.

Po zmene strán túžili Vavrečania strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Hrali však v tomto zápase veľmi komplikovane. Nevedeli sa dostať do gólovej šance. Hrozili iba zo štandardných situácií a nakopávaných lôpt. Nič svetoborné nevedeli hráči vymyslieť. Vybojovali, ukopali nakoniec bod, z ktorého máme veľkú radosť. V súčasnej situácii na konci tabuľky môže byť ešte veľmi cenný.

Marián Kasan ml.

HOSTIA: Holub – Pikoš, Holmík, P. Tomaštík, Bobák, Kurtulík, Brčák, V. Čiernik, Pleva (84. Adamec), Michal Kasan, Branický (52. Šarman)

