Deti spoznávajú život zvierat v prírode

Spolupráca knižnice s ochranármi pokračuje novými zaujímavými projektmi.

13. jún 2021 o 8:50 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravili v júni pre čitateľov viacero zaujímavých a netradičných akcií. Na Deň detí otvorili letnú čitáreň pod holým nebom, ktorú zriadili za budovou knižnice v tichej uličke.

Prvými aktivitami, ktoré sú jej súčasťou, sú výstavy fotografií zvierat. Jednu časť tvorí projekt Príbehy záchrannej stanice – zo života zachránených zviera. Zobrazuje zvieratá, ktorým pomohli v Záchrannej stanici zranených živočíchov v Zázrivej. „Touto výstavou nadväzujeme na vzájomnú úspešnú spoluprácu na projektoch v online priestore Za zvieratami do ZOO a do knižnice,“ povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.

Druhú časť tvoria fotografie vzácnych živočíšnych druhov, endemitov, z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Fotografie sú na materiáli, ktorému dážď neublíži, takže tam môžu byť celý deň. Umiestnené sú na plote, ale aj na drevených klátikoch. V tom priestore sú aj stoly so stoličkami a malý drevený domček pre deti. „Mamičky si tu budú môcť dať kávu, v pokoji prečítať knihu či časopis, kým sa deti budú hrať.“

V rámci týchto výstav zorganizujú aj besedu na tému Lesy a klíma so známym environmentalistom Erikom Balážom a Metodom Macekom, vedúcim záchrannej stanice v Zázrivej.

„Spoločne s nimi a deťmi sa budeme rozprávať o lesoch, ich úlohe v ekosystéme a vplyve na klímu a, naopak, vplyve klímy na lesy. Bude to prvá taká lastovička na environmentálnu tému, ktorej by sa knižnica chcela aj naďalej venovať vo zvýšenej miere,“ povedal riaditeľ.

Z celkom iného súdka je výstava zameraná na ochranu detí v online priestore. Ide o päť banerov vo forme leporela, skladacej knižky. Deti si prečítajú, čo by mali a, naopak, nemali robiť, ako by sa mali chrániť pri využívaní internetu.

„Už ju videli prvé deti a máme od ich učiteliek pozitívne ohlasy. V škole mali zaujímavé debaty na túto aktuálnu tému,“ dodáva Večerek. Výstava vznikla na základe filmu V sieti a v Oravskej knižnici bude inštalovaná celý jún.

Štvrtou aktivitou je interaktívna výstava Dialóg výtvarníčky Andrey Mirjamskej Nociarovej. Pochádza z Dolného Kubína, vyučuje na Škole umeleckého priemyslu výtvarnú grafiku a dizajn.