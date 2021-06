Už sú otvorené všetky hraničné priechody s Poľskom a Českom

Opatrenie platí od dnes. 8. júna. Dôvodom je zlepšená epidemická situácia.

8. jún 2021 o 10:39 Martin Pavelek

Viacerí Slováci chodia do Poľska hlavne na trhy. (Zdroj: Martin Pavelek)

ORAVA. Na základe vývoja bezpečnostnej a epidemickej situácie na území Slovenskej republiky a v susedných štátoch bude Policajný zbor aj naďalej zmierňovať náhodné kontroly dodržiavania karanténnych povinností na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Rovnako to platí aj na medzinárodných letiskách.

„Zároveň upozorňujeme, že aj napriek tomu sú osoby povinné dodržiavať platné opatrenia ustanovené vyhláškou ÚVZ SR,“ upozorňuje Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia policajného zboru. „Kontroly budú vykonávané sporadicky a cielene za účelom zabezpečenia dodržiavania protipandemických opatrení.“

Okrem veľkých hraničných priechodov s Poľskom sú už otvorené aj menšie: - Suchá Hora – Chocholów - Bobrov – Winiarczykówka - Novoť – Ujsoly - Palota – Radoszyce - Nižná Polianka – Ožena - Kurov – Muszynka - Čirč – Leluchów - Lesnica – Szczawnica - Lysá nad Dunajcom – Niedzica - Tatranská Javorina - Lysa Poľana

Obmedzenia ostávajú na hraniciach s Maďarskom, nakoľko z maďarskej strany došlo oproti predchádzajúcemu obdobiu iba k otvoreniu hraničného priechodu Tachty – Cered.

Polícia upozorňuje, že pred opustením Slovenskej republiky by si každý občan mal zistiť, aké podmienky platia pri vstupe do krajiny, do ktorej ide, ale aj ktorou prípadne pri tom prechádza.

Od dnes nebude obmedzovať vstup osôb cez malé cestné priechody a iné turistické cesty z Poľskej republiky a Českej republiky.

Podmienky vstupu do Poľska

Všetky osoby s pobytom alebo bydliskom na území Poľskej republiky vstupujúce na územie Poľskej republiky sú od 30. marca 2021 povinné v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu.