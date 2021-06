Futbalovú sezónu obnovili aj starí páni (+fotogaléria)

Vedúci Tvrdošín narazil hneď v prvom zápase na ťažkého súpera. Doma privítal Brezu, ktorá ako jediná mu na jeseň zobrala body.

8. jún 2021 o 8:57 Tomáš Ferenčík

Futbalovú sezónu na Orave reštartovali už aj starí páni. Na zasadnutí sa dohodli, že ročník s odvetami a dohrávkami uzavrú do 8. augusta. Následne sa 21. augusta uskutoční vyhodnotenie a zápas víťaza proti výberu ligy.

Súvisiaci článok Chlebnice odohrali prvý prípravný zápas, boli to gólové hody Čítajte

Tiež sa jednoznačne zhodli, že zápas Oravskej Jasenice a Námestova sa uskutoční v náhradnom termíne. Pôvodne bol kontumovaný 3:0 v prospech domácich. Z jesene ostáva ešte dohrať duely Zuberec –Breza, Or. Podzámok – Or. Jasenica, Breza – Nižná a Istebné – Tvrdošín. Ak sa družstvá nedohodnú na termíne, má právo ho určiť prezident Oravskej futbalovej ligy internacionálov Jaroslav Gabarík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Or. Jasenica – Nižná 4:2 (2:1)

Góly: I. Hurák 2, M. Vráb, J. Čajka – M. Vasek, J. Bažík

Po dlhšej prestávke nevedeli mužstvá, čo môžu od seba očakávať. Úvod patril domácim, no z tlaku dokázali trafiť iba raz do siete hostí. Postupne sa hra vyrovnala a hostia začali byť veľmi nebezpeční. Hralo sa ako na hojdačke, hore-dolu a výsledok 2:1 bol do prestávky zaslúžený.