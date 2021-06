Cestu do Bzín a priľahlých dedín otvorili

Od vyhlásenia havarijného stavu brala uplynulo 23 rokov, jeho sanácia trvala necelé tri mesiace.

7. jún 2021 o 13:12 Martin Pavelek

BZINY. Cesta z Dolného Kubína do Bzín je otvorená od dnes, 7. júna, od 14.00 h.

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si toto obdobie odtrpeli a vydržali. Patrí aj zhotoviteľovi za to, že to stihol v skoršom termíne,“ povedala starostka Bzín Miriam Mokošová v súvislosti so sanáciou brala pred dedinou, kvôli ktorej bola cesta zatvorená od polovice marca. „Osobitne sa chcem poďakovať ľuďom v našej obci, ktorí boli počas tejto doby v pohotovosti. Teším sa, že sme to spoločne zvládli.“

Dvadsaťtriročné čakanie

Havarijný stav na ceste III/05921 z Dolného Kubína do Bzín kvôli narušenému bralu vyhlásil 22. apríla 1998 Vladimír Pavelka, vtedajší prednosta okresného úradu v Dolnom Kubíne. Od tej doby starostovi dotknutých obcí písali listy na úrady, ministerstvá, končili zabudnuté v šuplíkoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stavebné povolenie vydali až v máji minulého roka, dnes, 7. júna 2021, sú práce takmer hotové. Bralo je po 23 rokoch zastabilizované, bezpečné. Zhotoviteľ to stihol tri týždne pred plánovaným termínom.

Súvisiaci článok Cestu do Dolného Kubína zavreli až do sanácie brala Čítajte

Polícia upozorňuje, že vodiči už nemusia využívať obchádzkovú trasu, ale vyzýva ich, aby pri prejazde popod bralo sledovali aktuálne dopravné značenie, jazdili ohľaduplne a bezpečne, pretože tam pokračujú dokončovacie práce.

Začiatok prác urýchlil pád skál z brala, v marci ju kvôli tomu museli uzatvoriť. Predtým naplánovanú sanáciu na letné mesiace museli presunúť na jar. Počas nej odstránili a odviezli približne 800 metrov kubických materiálu, vážil približne 1400 ton. Žilinský samosprávny kraj zaplatil za sanáciu 382-tisíc eur.

Takmer tritisíc obyvateľov Bzín, Medzibrodia nad Oravou, Pucova, Pokryváča a Pribiša muselo využívať na cestu do Dolného Kubína obchádzku cez Oravský Podzámok. V prípade Bzinčanov to predstavovalo 28 kilometrov. Platilo to aj pre zamestnancov tamojšieho drevospracujúceho podniku.

Súvisiaci článok Kilometer cesty stojí milión eur Čítajte

Bez horolezcov by to nešlo

Pracovníci firmy M Silnice Sk zahájili práce 29. marca. Od začiatku museli riešiť niekoľko problémov. „Ešte v apríli tu padal sneh, jar bola daždivá,“ hovorí stavbyvedúci František Kočiš. Podľa pôvodného plánu mali skalu sanovať počas leta. Na toto obdobie bola aj objednávka materiálu. „Je to špeciálny materiál, siete sú pozinkované a pogumované, vyrábajú ich v Taliansku. Mali sme šťastie, vyšli nám tam v ústrety a napriek nedostatku železa nám ich dodali skôr. “