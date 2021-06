Škriepky o priestory mesta ďalej pokračujú

Návrh poslanca Mariána Grígľa chce vyriešiť komplexne celé školstvo v Námestove. Najväčšiu vlnu nevôle stále vyvoláva rozšírenie cirkevnej školy.

10. jún 2021

Do cirkevnej školy chodí najviac detí zo všetkých troch škôl v Námestove. (Zdroj: DM)

NÁMESTOVO. „Žiak má prísť ráno do školy, vyhodiť desiatu na stôl, ponaháňať sa po triede, učiť sa a ísť domov s pocitom, že bol v dobrej škole,“ hovorí poslanec mestského zastupiteľstva Marián Grígeľ.

Zo zákona majú všetky deti právo na rovnaké vzdelávacie podmienky a nemajú byť rukojemníkom toho, kde chodia do školy. Nelíšia sa ničím. „Majú hlavu, ruky aj nohy a je jedno, či sa orientujú na šport, hudbu alebo vieru. Sú z mesta, sú naše a zaslúžia si vhodné priestory.“

Komplexné riešenie

Základná škola Slnečná, Základná škola Komenského a Cirkevná základná škola sv. Gorazda – tri školy, kde chodí zhruba 960 detí. „Kapacita je však približne 1400 detí,“ hovorí Grígeľ.

Do školstva tiež patrí Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, Centrum voľného času Maják a tri škôlky. „Budov máme v meste dosť aj na desať rokov dopredu, len treba, aby sa efektívne využívali.“ Na aprílovom zastupiteľstve preto vystúpil s návrhom, ktorý by komplexne vyriešil školstvo v Námestove.

Do umeleckej školy chodí zhruba 500 detí, pár odborov je na základnej škole na Brehoch a zvyšok sídli na Hattalovej ulici. „Priestory sú však nevyhovujúce a bolo by dobré, ak by sa zlúčili pod jednu strechu.“