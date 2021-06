Na záver šláger v Zubrohlave a prvá výhra vypadávajúceho Istebného (+fotogaléria)

Z najvyššej oravskej súťaže vypadáva Istebné, čakať bude netrpezlivo aj Zázrivá.

7. jún 2021 o 8:30 Tomáš Ferenčík

Najvyššia oravská futbalová súťaž mala na programe posledné kolo ročníka 2020/2021. V hre o postup sa rozhodlo už v minulom kole. Po dvoch ťažkých rokoch sa dočkala Zubrohlava, ktorá si zahrá piatu ligu.

Definitívu poznalo už aj Istebné, ktoré sa rozlúčilo s najvyššou oravskou súťažou prvým víťazstvom. Zatiaľ je na zozname vypadávajúcich aj Zázrivá. Bude však netrpezlivo čakať, ako dopadne piata liga a hlavne oravské kluby. Nižná je priebežne predposledná a tak by vypadla.

Leštiny – Breza 2:1 (2:1)

Góly: 28. J. Hurák, 42. J. Paluga – 7. J. Volček

Domáci úvod nezachytili, za čo boli v 7. min potrestaní, keď si na hranici šestnástky prebral loptu Volček a strelou k žrdi otvoril skóre. To bol pre domácich konečne budíček a následne prebrali opraty zápasu do svojich rúk. Vyrovnať sa im však podarilo až v 28. min.

Na Budiakov center z pravej strany najlepšie zareagoval Jozef Hurák a strelou do protipohybu nedal hosťujúcemu brankárovi žiadnu šancu. V 35. min zachránil Leštiny od inkasovaného gólu brankár Balko, keď zlikvidoval samostatný nájazd. O tri minúty sa domáci aj radovali z gólu, no Slamka skóroval z postavenia mimo hry. V 42. min skvele vysunul Budiak Palugu a ten popri vybiehajúcemu súperovmu gólmanovi poslal Leštiny do vedenia. Prvý polčas zakončil aktívny Budiak strelou do brvna.