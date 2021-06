Ivan ušiel zo zariadenia druhý raz

Domov sociálnych služieb nemôže mať na oknách mreže, lebo je to vraj nehumánne.

4. jún 2021 o 11:09 Martin Pavelek

TVRDŠÍN. Keď koncom marca odišiel 32-ročný Ivan z Centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne, v ktorom sa starajú o mužov s psychickými problémami, vďaka viacerým dobrovoľníkom aj z Oravského záchranného systému (OZS) a sociálnym sieťam, sa ho podarilo nájsť v Nižnej do dvoch hodín.

Ivan sa rozhodol odísť opäť, tentoraz včera v noci. So sebou si zobral skateboard a prilbu. Keď ho zamestnanci domova nemohli nájsť, opäť požiadali o pomoc Oravský záchranný systém.

„Začali sme prehľadávať nielen Tvrdošín a jeho okolie, ale išli sme aj do Nižnej, odkiaľ pochádza a pri prvom úteku sme ho tam našli,“ hovorí Igor Janckulík z OZS. Ivana sa však nedarilo nájsť, preto plochu pátrania rozšírili až do Trstenej, Námestova. Niekoľkohodinové hľadanie bolo stále neúspešné.

„Potom sme sa rozhodli zverejniť výzvu na sociálnych sieťach a to nám tak ako v prvom prípad, pomohlo aj teraz,“ hovorí Janckulík. Na základe výzvy na internete si Ivana všimol muž z Tvrdošína. Pohyboval sa na Javorovom vrchu nad Tvrdošínom smerom na Magurku.

„Naši chlapi tú oblasť prehľadali niekoľkokrát, no Ivan sa pred nimi buď skrýval, alebo v tej dobe tam nebol,“ povedal Igor Janckulík. „Ďakujem všetkým, kto pomohol pri hľadaní. Opäť sa ukázala pozitívna stránka sociálnych sietí.“

Ivan sa dal dobrovoľne zaviezť do zariadenia, z ktorého odišiel. Udržať klientov v ňom nie je jednoduché, pretože nemôže mať na oknách mreže, vraj je to nehumánne. Otvoriť okno na prízemí a vyskočiť von je jednoduché. Ivan to zistil a urobil už dvakrát. Jeho výlety sa našťastie vždy skončili šťastne. Pripravil však horúce chvíľky zamestnancom.

