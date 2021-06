Šošoni dorazili do Trstenej. Na očkovanie

Záujem o vakcínu majú aj futbalisti. Viacerí sa prihlásili sami cez čakáreň, dostať tam však naraz väčší počet záujemcov nebolo možné. V ústrety vyšla Hornooravská nemocnica.

3. jún 2021 o 10:34 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. „Keď nám začne súťažná sezóna, chcem slobodne cestovať a nebyť ničím obmedzovaný,“ hovorí kapitán A-tímu z Mestského športového klubu (MŠK) Žilina. Pozitívne testovaný na COVID-19 doposiaľ nebol, hoci párkrát už podozrenie mal.

„Nemôžem ani povedať, že by mi súčasná situácia nejak extra prekážala, veľa sa toho u mňa nezmenilo a našťastie, futbal som hrať mohol.“ V stredu dostal aj on spolu s ďalšími šošonmi vakcínu v Hornooravskej nemocnici. Ďalších to čaká o týždeň.

Pandémiu zastaví vakcína

Obranca Sebastián Mlynár (17) prekonal koronavírus aj s celou rodinou vlani v októbri. „Zvládli sme to v pohode,“ hovorí. Dobre znáša aj viac ako rok

v pandémii. „Ja som aj celkom rád, nechodil som do školy, všetko bolo online a ostalo mi viac času na seba.“ Napriek tomu, keď sa vyskytla možnosť o očkovanie prejavil záujem. Hoci na dovolenke aj kvôli futbalu nebol už deväť rokov, cestovať by chcel s reprezentáciou.

Slobodu pri cestovaní očakávajú od vakcíny všetci hráči. „Chodíme po Slovensku aj do zahraničia, a takto budeme môcť bez obmedzení,“ prikyvujú zhodne. Na situáciu sa ale pozerajú globálne a veria, že by pandémiu mohla zastaviť práve vakcína.