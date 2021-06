S vodou si dal rande na celý život

Igor Lehota dlhé roky pretekal. V súčasnosti dozerá na priebeh súťaží.

5. jún 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Igor Lehota trávi takmer každý víkend počas sezóny na vode. Žiadny relax si však nepredstavujete. Práve naopak. Na jeho pleciach je veľká zodpovednosť. Rozhoduje totiž preteky od malých plachetníc až po námorné lode. „Je to možno oddych z hľadiska mentálneho, inak je rozhodovanie obrovská zodpovednosť,“

hovorí rodák z Námestova. „Predstavte si takú súťaž námorných lodí v Chorvátsku. Keď plánujem trasu, musím brať do úvahy smer vetra, útesy, hĺbku vody i ďalšie parametre. V takej stometrovej vode loď ani nezakotví. Reťaz býva 50-metrová. Preto môže byť maximálne hĺbka 16 metrov. Tie lode majú veľkú cenu, preto musíme z pozície rozhodcov pristupovať k plánovaniu trasy veľmi zodpovedne.“

Staré dobré časy

Igora Lehotu priťahovala voda od útleho detstva. Ako osemročný chlapec trávil všetok voľný čas na Oravskej priehrade. „Či už to bolo kanoe alebo plachetnička, stále som bol na vode,“ hovorí. „Vytvorili sme skupinu detí, ktorá chodila do jachtárskeho klubu. Boli to iné časy ako teraz. Fabriky podporovali miestne kluby. Mali tu aj lodenicu. Keď sa išlo na preteky, zabezpečili autobusy. Rodičov to nestálo takmer nič.“