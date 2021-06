Bežci ukázali, že sa vedia spájať

Druhý rok po sebe sa Beh ulicami mesta Námestova konal iba virtuálne. Ešte pred štartom ľudí motivoval na sociálnej sieti k pohybu a táto práca priniesla svoje ovocie.

3. jún 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Tohtoročný Beh ulicami mesta Námestovo (BUM) bol iný ako zvyčajne. Pandémia, dlhá zima, zlé počasie. Ale ani tieto obmedzenia nebránili organizátorom dať hlavy dokopy a vymyslieť druhý rok po sebe virtuálny beh. „Štandardné preteky sú vždy príležitosťou, kde sa stretávajú bežci, ako súperi, ale aj priatelia navzájom,“ hovorí Juraj Jankuliak. „Fanúšikovia robia nezameniteľnú atmosféru,

ktorá je motiváciou pre každého športovca. Aj keď v tomto roku to v tejto podobe nevyšlo, využili sme naplno sociálne siete. Mnohí, ktorí nás takto sledovali, stali sa našimi virtuálnymi fanúšikmi aspoň takto na diaľku. A bežci, ktorí sa pochválili svojou fotografiou na sociálnej sieti, získavali pomyselný aplauz v podobe lajkov a srdiečok od svojich vlastných priateľov či sledovateľov. A to nás nabilo energiou a nadšením. Možno aj takouto maličkosťou ste motivovali svojich známych k športu. A najmä o to nám išlo.“

Pred odštartovaním virtuálneho behu Námestovom pripravil organizačný tím viaceré výzvy. Ľudia sa mali možnosť rozbehať a vyvolať v sebe chuť zapojiť sa do týchto virtuálnych pretekov. „Pre nás to bola zábava, lebo sme si takto sami vytvorili možnosť, ako ukázať ľuďom príjemné bežecké trasy, vhodné na akýkoľvek tréning v okolí Námestova. Veľmi nás teší, že do výziev sa zapojili mnohí a tým, že sa inšpirovali, zapojili, odbehli si tie trasy, nám urobili veľkú radosť.“

Do virtuálneho behu na rok 2021 sa zaregistrovalo 126 bežcov, z toho splnilo kritériá počas štyroch dní od 13. do 16. mája 98 účastníkov. Na päťkilometrovej trati padol nový rekord. Najskôr ho v piatok prekonal Štefan Piták (20:25 min), no hneď na druhý deň bol novým držiteľom rekordu Pavol Hrubjak (19:00 min).

„Tým, že sa do nášho behu zapájali aj bežci z okolia, chceli by sme pomyselnú štafetu bežeckých výziev podať ďalej,“ hovorí Juraj Jankuliak. „Veríme, že bežci z okolia majú mnoho zaujímavých lokalít na zaujímavé bežecké tréningy. A práve po takých sú hladní všetci bežci. Všetci máme radi nové zážitky, nové výhľady, nové kamarátstva, aj keď len virtuálne. Ďakujeme všetkým za účasť, bez vás by sme to nedokázali. Veríme, že o rok sa už všetci spoločne stretneme na štarte a vychutnáme si atmosféru pretekov.“

Stovke účastníkov bude 4. ročník pripomínať medaila, ktorá má úplne nový dizajn. Na zadnej strane sa ukrýva mapa 5-kilometrovej trate. „Tohtoročná má prvú časť trate. Ďalšie budú na ňu nadväzovať. Vznikne z toho celá kolekcia, tak sa ju pokúste dokončiť.“